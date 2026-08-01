Houthi phủ nhận kế hoạch áp phí tàu qua Biển Đỏ

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 1/8 phủ nhận thông tin sẽ áp phí đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Bab el-Mandeb, khẳng định việc bảo đảm hành trình an toàn vẫn hoàn toàn miễn phí và kêu gọi các hãng vận tải không thanh toán cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào tự nhận đại diện của lực lượng này.

Những chiếc thuyền neo đậu gần bờ biển Bab el-Mandeb, Yemen, ngày 2 tháng 4 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Trong tuyên bố ngày 1/8, Trung tâm Điều phối Hoạt động Nhân đạo (HOCC) do Houthi điều hành cho biết chưa từng đưa ra quyết định thu phí đối với các tàu thương mại quá cảnh qua eo biển Bab el-Mandeb - tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

HOCC khẳng định chương trình “hành trình an toàn” mà cơ quan này triển khai là dịch vụ tự nguyện và hoàn toàn miễn phí.

Tuyên bố nêu rõ: “HOCC khẳng định mọi cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu thanh toán để được đi qua eo biển Bab el-Mandeb đều không đại diện cho Cộng hòa Yemen hoặc HOCC dưới bất kỳ hình thức nào”. Cơ quan này cũng khuyến cáo các hãng vận tải biển không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cho các cá nhân, tổ chức không được ủy quyền.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Reuters trước đó dẫn các nguồn tin khu vực cho biết Houthi đã thảo luận về khả năng áp dụng cơ chế thu phí đối với tàu thuyền qua lại Biển Đỏ trong cuộc gặp với giới chức Iran hồi tháng 7. Theo các nguồn tin, đề xuất mới chỉ dừng ở mức xem xét và chưa có thời điểm triển khai cụ thể.

Trong những tuần gần đây, tình hình an ninh hàng hải tại khu vực Biển Đỏ tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải nhằm vào Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại đối với hoạt động vận tải qua Bab el-Mandeb - một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Giới phân tích cho rằng tuyên bố mới của HOCC nhằm trấn an cộng đồng vận tải biển trong bối cảnh các hãng tàu đang theo dõi sát diễn biến an ninh tại Biển Đỏ. Việc Houthi bác bỏ kế hoạch thu phí có thể phần nào giảm bớt lo ngại về nguy cơ phát sinh thêm rào cản đối với hoạt động hàng hải, dù tình hình an ninh trong khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters