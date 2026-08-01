Mỹ sẽ chuyển quyền chỉ huy Hỗ trợ an ninh Ukraine cho đồng minh NATO

Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy Nhóm Hỗ trợ An ninh Ukraine (SAG-U) đặt tại Đức cho một đồng minh NATO trong vòng khoảng một năm tới, đánh dấu bước điều chỉnh đáng chú ý trong vai trò của Washington đối với cơ chế hỗ trợ quân sự dành cho Kiev.

Theo Politico, Lầu Năm Góc đang từ bỏ vai trò lãnh đạo bộ chỉ huy NATO do Mỹ đứng đầu tại Đức, nơi điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine, dấu hiệu cho thấy sự rút lui rộng rãi hơn của Mỹ khỏi các đồng minh thân cận nhất của mình. Ảnh: UNN.

Theo Politico, SAG-U được thành lập năm 2022 tại Wiesbaden (Đức), là đầu mối điều phối việc cung cấp vũ khí, huấn luyện và lập kế hoạch dài hạn cho quân đội Ukraine. Theo kế hoạch, một sĩ quan châu Âu hoặc Canada sẽ đảm nhiệm vị trí chỉ huy, trong khi Mỹ vẫn duy trì một phó chỉ huy và tiếp tục tham gia hoạt động của bộ chỉ huy.

Lầu Năm Góc cho biết việc chuyển giao phù hợp với chủ trương để các đồng minh châu Âu đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong bảo đảm an ninh khu vực, đồng thời khẳng định quá trình này sẽ không làm gián đoạn dòng viện trợ quân sự dành cho Ukraine.

Theo các nguồn tin của Politico, nhiều đồng minh NATO ủng hộ việc châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong cơ chế hỗ trợ Kiev. Tuy nhiên, một số quan chức Ukraine bày tỏ lo ngại rằng việc tích hợp sâu hơn vào bộ máy của NATO có thể khiến quá trình điều phối viện trợ trở nên chậm hơn, đồng thời cho rằng năng lực tình báo, trinh sát vệ tinh và vận tải chiến lược của Mỹ vẫn là yếu tố khó có thể thay thế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh chung trong cuộc gặp ở Washington, DC. Ảnh: AFP.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ chưa đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot và nhấn mạnh Washington phải “rất thận trọng” với việc chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến, dù các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn.

Động thái của Lầu Năm Góc diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục kêu gọi duy trì sự hỗ trợ của phương Tây, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây công bố các số liệu mới về tổn thất chiến tranh và nhấn mạnh nhu cầu tăng cường viện trợ quân sự. Ông đặc biệt kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Nhật Lệ

Nguồn: Kyiv post, RBC ukraine, Politico.