Nga mở đợt tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào Ukraine

Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công trên không lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, khi phóng gần 1.000 máy bay không người lái nhằm vào Ukraine.

Nga phóng gần 1.000 máy bay không người lái vào Ukraine. Ảnh: The Australian.

Theo giới chức Ukraine, trong đợt tấn công kéo dài, Nga đã phóng gần 400 UAV tầm xa cùng 23 tên lửa hành trình vào ban đêm, sau đó tiếp tục triển khai thêm hơn 550 UAV trong một cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực, đặc biệt ở miền Tây nước này. Đây được đánh giá là một trong những đợt oanh kích quy mô lớn nhất trong hơn bốn năm xung đột.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, các cuộc tấn công đã gây thiệt hại tại ít nhất 11 khu vực, đồng thời kêu gọi các đồng minh khẩn cấp tăng cường viện trợ hệ thống phòng không. Ông cảnh báo, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược đánh chặn, trong bối cảnh sự chú ý của Mỹ và phương Tây phần nào chuyển sang căng thẳng tại Trung Đông.

Không chỉ Ukraine, nước láng giềng Moldova cũng bị ảnh hưởng khi một đường dây truyền tải điện quan trọng kết nối với châu Âu bị hư hại sau các cuộc không kích, buộc chính quyền phải kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong giờ cao điểm.

Giới phân tích nhận định, Nga đang gia tăng áp lực quân sự trong chiến dịch mùa xuân - thời điểm điều kiện thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động tác chiến. Trên thực địa, lực lượng Nga tiếp tục tiến quân chậm ở khu vực Donetsk và gia tăng hiện diện tại mặt trận phía Nam.

Minh Phương

Nguồn: The Guardian, CNN