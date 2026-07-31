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Chuẩn bị thi công trở lại tuyến đường nối từ trung tâm tỉnh với Cảng hàng không Thọ Xuân

Hữu Đại
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31/7, Sở Xây dựng Thanh Hóa tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công trở lại 2 dự án đường nối từ khu vực TP Thanh Hóa cũ tới Cảng hàng không Thọ Xuân, gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không.

Chuẩn bị thi công trở lại tuyến đường nối từ trung tâm tỉnh với Cảng hàng không Thọ Xuân

Ngày 31/7, Sở Xây dựng Thanh Hóa tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công trở lại 2 dự án đường nối từ khu vực TP Thanh Hóa cũ tới Cảng hàng không Thọ Xuân, gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không.

Chuẩn bị thi công trở lại tuyến đường nối từ trung tâm tỉnh với Cảng hàng không Thọ Xuân

Đơn vị thi công chuẩn bị thi công trở lại Dự án Đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân

Theo Sở Xây dựng, đến nay cả hai dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công đến ngày 30/11/2027, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai.

Đối với dự án đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, giá trị xây lắp đã thực hiện khoảng 184 tỷ đồng, tương đương 47% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đã hoàn thành thi công đến điểm dừng kỹ thuật 6/6 cầu, hoàn thành 35/85 cống, thi công khoảng 4 km mặt đường bê tông nhựa và nhiều hạng mục nền đường.

Dự án đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân đạt giá trị xây lắp khoảng 62 tỷ đồng, tương đương 18% giá trị hợp đồng; trong đó đã hoàn thành, đưa vào khai thác 1,3 km cuối tuyến, thi công đến điểm dừng kỹ thuật một số đoạn tuyến và 4/6 cầu.

Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là yếu tố quyết định tiến độ của 2 dự án. Đối với đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, đến nay đã bàn giao khoảng 8,11 km, đạt 67% chiều dài tuyến. Phần còn lại chủ yếu tập trung tại các xã Tân Ninh, Xuân Du và Hợp Tiến. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 9/2026 sẽ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 10,6 km tuyến, phần còn lại qua xã Hợp Tiến tiếp tục được xử lý để hoàn thành trong thời gian tiếp theo.

Đối với đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, các địa phương đã bàn giao thêm 1,9 km mặt bằng, nâng tổng chiều dài bàn giao lên hơn 5 km. Các xã Hợp Tiến, Thọ Ngọc và Thọ Bình đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ còn lại, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026.

Chuẩn bị thi công trở lại tuyến đường nối từ trung tâm tỉnh với Cảng hàng không Thọ Xuân

Đoàn công tác của Sở Xây dựng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại xã Tân Ninh.

Trên cơ sở mặt bằng được bàn giao, từ ngày 1/8 các nhà thầu sẽ đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công nền đường và cầu nhằm tăng tốc tiến độ.

Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn gặp không ít khó khăn do mặt bằng được bàn giao còn nhỏ lẻ, xen kẹp, nhiều hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa hoàn tất tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sạch.

Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là đất đắp, cát và đá vẫn còn hạn chế khi một số mỏ vật liệu trong khu vực đang tạm dừng khai thác.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương có dự án đi qua phát động đợt cao điểm “45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng”, huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được yêu cầu tăng cường theo dõi tiến độ tại từng địa phương, phối hợp tháo gỡ khó khăn. Các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị và vật liệu để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án theo kế hoạch đã được điều chỉnh.

Hữu Đại

Từ khóa:

#Cảng hàng không Thọ Xuân #TP Thanh Hóa #Thi công #tỉnh #Giải phóng mặt bằng #Công trình giao thông #xã Hợp Tiến #Đẩy nhanh tiến độ #xã Tân Ninh #hoàn thành

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