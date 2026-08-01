Latvia đóng cửa biên giới, khuyến cáo công dân tránh đi đến Belarus

Bộ trưởng Nội vụ Latvia Janis Dombrava vừa cho biết nước này đã tạm dừng hoạt động qua biên giới với Belarus, đồng thời khuyến cáo công dân hạn chế đi lại tới quốc gia láng giềng do những lo ngại về tình hình an ninh.

Bộ trưởng Nội vụ Latvia Janis Dombrava. Ảnh: Pravda.

Phát biểu với báo giới ngày 31/7, ông Dombrava cho biết các biện pháp hạn chế được áp dụng vì “lý do kỹ thuật”, đồng thời đề nghị những người đang ở Belarus sử dụng các tuyến đường khác để trở về Latvia. Ông cũng khuyến cáo người dân không nên đến Belarus hoặc rời khỏi nước này sớm nhất có thể nếu điều kiện cho phép.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Latvia, quyết định trên được đưa ra do những lo ngại về an ninh và nguy cơ gián đoạn hoạt động qua lại biên giới. Ông Dombrava cho biết, Latvia lo ngại tình trạng người di cư vượt biên trái phép từ Belarus có thể gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh khu vực biên giới và việc đi lại của công dân hai nước.

Latvia trước đó đã đóng cửa khẩu biên giới Silene với Belarus vào năm 2023 với lý do phải đối mặt với làn sóng di cư bất hợp pháp mà Riga cáo buộc Minsk tạo điều kiện. Kể từ đó, cửa khẩu Paternieki là điểm thông quan đường bộ duy nhất còn hoạt động giữa hai nước.

Đến nay, giới chức Latvia chưa công bố thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế cũng như thông tin chi tiết về việc các cửa khẩu bị ảnh hưởng. Trong khi đó, phía Belarus chưa đưa ra bình luận về quyết định mới của Latvia.

Các biển báo biên giới Latvia và Belarus, gần Robeznieki, Latvia. Ảnh: Reuters.

Quan hệ giữa Latvia và Belarus tiếp tục căng thẳng trong những năm gần đây, đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh biên giới và di cư. Latvia cùng các nước Baltic và Ba Lan nhiều lần cáo buộc Belarus tạo điều kiện để người di cư từ Trung Đông và châu Phi vượt biên trái phép vào Liên minh châu Âu (EU). Phía Belarus bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời cho rằng Latvia và các nước láng giềng đã sử dụng vấn đề di cư cho các mục đích chính trị.

Động thái mới của Latvia diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên EU ở sườn phía Đông tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh khu vực trước những diễn biến phức tạp liên quan đến di cư và quan hệ giữa phương Tây với Belarus.

Minh Phương

Nguồn: Reuters.