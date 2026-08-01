Mỹ siết visa: Công dân 50 nước có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD để nhập cảnh

Mỹ sẽ áp dụng chương trình yêu cầu một số công dân nước ngoài đặt cọc lên tới 20.000 USD khi xin visa du lịch và công tác, trong động thái mới nhằm hạn chế tình trạng ở quá hạn thị thực và tăng cường kiểm soát nhập cư.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc yêu cầu đặt cọc có thể giúp giảm nguy cơ người nước ngoài ở lại Mỹ quá thời hạn visa. Ảnh: AFP.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 3/8, áp dụng đối với người xin thị thực không định cư loại B1/B2 - nhóm visa dành cho mục đích công tác và du lịch.

Theo đó, các viên chức lãnh sự Mỹ có quyền yêu cầu người xin visa từ 50 quốc gia trong danh sách phải nộp khoản bảo lãnh tài chính, với mức tối đa lên tới 20.000 USD. Khoản tiền này được xem là biện pháp đảm bảo người nhập cảnh tuân thủ thời hạn lưu trú và rời khỏi Mỹ đúng quy định.

Phần lớn các quốc gia nằm trong danh sách là các nước châu Phi, trong đó có khoảng 30 nước thuộc khu vực này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ chế trên kế thừa từ một chương trình thí điểm được triển khai năm 2025, khi Washington đánh giá việc yêu cầu đặt cọc có thể giúp giảm nguy cơ người nước ngoài ở lại Mỹ quá thời hạn visa.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và một số nhà hoạt động nhập cư cho rằng chính sách mới có thể tạo thêm rào cản đối với những người có nhu cầu đi lại hợp pháp, đặc biệt với công dân các nước đang phát triển.

Chính quyền Trump đã khởi động chương trình này như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm thiểu nhập cư bất hợp pháp. Ảnh: Yahoo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư, từ tăng cường kiểm tra hồ sơ trực tuyến, mở rộng yêu cầu thông tin cá nhân trên mạng xã hội cho tới áp dụng thêm các khoản phí và điều kiện mới đối với người xin visa.

Giới phân tích nhận định Washington đang chuyển hướng sang mô hình kiểm soát nhập cảnh dựa nhiều hơn vào đánh giá rủi ro, trong đó khả năng tài chính và mức độ tuân thủ quy định được đặt lên hàng đầu.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, The Straits Times.