Niken Crawford của Canada có thể làm thay đổi cuộc đua khoáng sản toàn cầu

Giữa cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt về khoáng sản chiến lược, Canada vừa bật đèn xanh cho Dự án Niken Crawford tại tỉnh Ontario – một trong những mỏ niken sunfua lớn nhất phương Tây. Động thái được đánh giá không chỉ mở đường cho một dự án khai khoáng quy mô lớn, mà còn phản ánh nỗ lực của Ottawa và các đồng minh nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong các lĩnh vực quốc phòng, xe điện và công nghệ cao.

Công ty Canada Nickel dự định xây dựng một mỏ lộ thiên với công suất sản xuất khoảng 240.000 tấn quặng mỗi ngày và một nhà máy chế biến với công suất đầu vào 120.000 tấn mỗi ngày, hoạt động trong khoảng 41 năm. Ảnh: Reuters.

Theo quyết định do Bộ trưởng Môi trường, Biến đổi Khí hậu và Thiên nhiên Canada ban hành ngày 31/7, Dự án Niken Crawford là dự án khai khoáng đầu tiên được thông qua theo Đạo luật Đánh giá Tác động sửa đổi năm 2019. Quyết định này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quy trình cấp phép mới đối với các dự án tài nguyên quy mô lớn của Canada, đồng thời mở đường để chủ đầu tư tiếp tục hoàn tất các giấy phép còn lại trước khi đưa ra quyết định xây dựng dự kiến vào năm 2027.

Ông Mark Selby, Giám đốc điều hành của Canada Nickel, đơn vị phát triển dự án cho biết: "Quyết định ngày hôm nay ghi nhận tầm quan trọng chiến lược của việc phát triển có trách nhiệm các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của Canada, hợp tác với tất cả các cấp chính phủ và các Quốc gia bản địa, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt.

Dự án Crawford mang ý nghĩa sống còn trong chiến lược khoáng sản quốc gia của chính quyền Thủ tướng Mark Carney. Ảnh: Global and Mail.

Crawford được kỳ vọng trở thành một trong những mỏ niken sunfua lớn nhất phương Tây, đồng thời là nguồn cung crom quy mô lớn hiếm hoi tại Bắc Mỹ. Hai loại khoáng sản này đóng vai trò quan trọng trong sản xuất pin xe điện, thép không gỉ, hàng không vũ trụ và nhiều ứng dụng quốc phòng.

Khi khoáng sản thiết yếu trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Australia đều đang đẩy mạnh đầu tư, cải cách chính sách và mở rộng khai thác nhằm đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng tập trung. Trong bối cảnh đó, dự án Crawford được xem là một mắt xích trong nỗ lực của phương Tây nhằm củng cố an ninh chuỗi cung ứng cho các ngành quốc phòng, xe điện và công nghệ cao.

Nhật Lệ

Nguồn: CBC, Yahoo Finance