Xác minh danh tính 22 hài cốt liệt sĩ quê Thanh Hóa tại Lai Châu

Thông tin từ Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa nhận được công văn của Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu về việc phối hợp xác minh danh tính 22 liệt sĩ là cựu TNXP quê Thanh Hóa đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu.

Danh sách các TNXP an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, trong đó có 22 mộ TNXP tỉnh Thanh Hoá đang chờ được xác minh ADN.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu có thông tin về 67 liệt sĩ TNXP ở các tỉnh đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiềng Chăn, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ cũ, nay là Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP xã Lê Lợi; trong đó có 22 liệt sĩ quê Thanh Hóa.

Đây là những TNXP chống Pháp thuộc Công trường 111 đã hy sinh khi tham gia mở tuyến đường từ thị xã Lai Châu cũ đến cửa khẩu Ma Lù Thàng, góp phần thông tuyến giao thông giữa Việt Nam và Trung Quốc để tiếp nhận hàng viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, các đội TNXP chống Pháp 34 và 40 được điều động lên Lai Châu thực hiện nhiệm vụ mở tuyến đường chiến lược dài gần 100 km mang bí danh Công trường 111. Công trình được khởi công ngày 9/10/1954 và cơ bản hoàn thành vào ngày 13/6/1956, trở thành công trình giao thông quy mô lớn đầu tiên của miền Bắc sau khi hòa bình được lập lại. Trong quá trình thi công, hơn 100 TNXP đã anh dũng hy sinh. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập mới đưa được 67 phần mộ về Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP xã Lê Lợi; trong số này có 56 phần mộ có thông tin hoặc thông tin chưa đầy đủ và 11 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai chiến dịch, người dân địa phương đã phát hiện một bia mộ liệt sĩ mang tên Mai Sỹ Yên, quê xã Cầu Hải, huyện Nga Sơn (cũ), tỉnh Thanh Hóa tại xã Pa Tần.

Bia mộ liệt sĩ Mai Sỹ Yên được người dân Lai Châu phát hiện trong rừng đang chờ ngành chức năng xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa tiến hành xác minh.

Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Sau khi nhận được công văn và các thông tin do Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu cung cấp, Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ sở hội tại địa phương có liệt sĩ hy sinh đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP xã Lê Lợi khẩn trương rà soát hồ sơ, thông báo và liên hệ với thân nhân các liệt sĩ để phối hợp xác minh thông tin.

Đối với trường hợp liệt sĩ Mai Sỹ Yên, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm tra thực địa, đồng thời kết nối với thân nhân gia đình để thực hiện các bước lấy mẫu ADN, phục vụ công tác xác định danh tính.

Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành liên quan sớm kiểm tra thực tế hiện trường Nghĩa trang Liệt sĩ TNXP xã Lê Lợi và các mộ mới được phát hiện ngoài nghĩa trang để phối hợp xác minh và lấy mẫu ADN. Trên cơ sở kết quả xác minh, các cơ quan chức năng sẽ xem xét tiếp nhận, đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước đối với các liệt sĩ và thân nhân gia đình.

Lê Hà