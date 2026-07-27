Đừng để lòng tin của người bệnh bị đánh cắp

Liên tiếp những vụ lừa dối người bệnh bị phát giác thời gian gần đây không chỉ gióng lên hồi chuông về y đức, mà còn đặt ra yêu cầu siết chặt hơn công tác quản lý và bảo vệ người bệnh.

Mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ bơm sữa đậu nành vào niệu đạo bệnh nhân để giả viêm nhiễm nhằm lừa chữa bệnh giá cao xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An.

Còn tại Thanh Hóa, cách đây chỉ vài tháng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan đến Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến ở xã Bá Thước cầm đầu. Từ các loại thân, lá, vỏ cây thu mua từ nhiều nguồn, các đối tượng nghiền thành bột, đóng gói thành sản phẩm mang tên thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường, quảng cáo là bài thuốc gia truyền ba đời với tác dụng chữa bệnh xương khớp mà không cần can thiệp phẫu thuật. Bước đầu xác định đường dây này đã thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Mỗi vụ việc bị phanh phui lại thêm một hồi chuông cảnh báo. Điều đáng lo không chỉ nằm ở những thủ đoạn gian dối đã bị phát hiện, mà còn ở câu hỏi: còn bao nhiêu chiêu trò tương tự đang ẩn nấp phía sau những tấm biển khám, chữa bệnh, đe dọa đến túi tiền, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân?

Không có nghề nghiệp nào đặt niềm tin của con người lên vai người hành nghề lớn như nghề y. Và khi tìm đến người thầy thuốc, người bệnh không chỉ đặt niềm tin cao nhất vào cơ sở y tế, mà còn gửi gắm sức khỏe, trao cả sinh mệnh của mình cho năng lực, y thuật và trên hết là đạo đức của người chữa bệnh. Vì vậy, bất kỳ hành vi nào lợi dụng sự lo lắng, thiếu hiểu biết của bệnh nhân để trục lợi đều không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược y đức, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội.

Vậy nhưng, bất chấp y đức và pháp luật, những “con sâu mọt” núp bóng trong ngành lại lợi dụng nghề nghiệp và lòng tin của người bệnh để trục lợi, làm dày thêm những túi tham.

Bị lừa dối về vật chất còn có cơ hội để làm lại. Nhưng bị lừa dối về sức khỏe, có thể sẽ phải trả giá bằng những mất mát không thể lấy lại. Từ những vụ việc gây bức xúc xảy ra thời gian gần đây, yêu cầu siết chặt công tác quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm y đức lại được đặt ra bức thiết hơn. Một nền y tế lành mạnh vì người bệnh không thể tồn tại những người hành nghề xem bệnh nhân như đối tượng tận thu thay vì đối tượng cần được bảo vệ.

Từ những vụ việc gây bức xúc trong dư luận đã đặt ra câu hỏi về hiệu quả quản lý trong lĩnh vực y tế tư nhân. Một cơ sở khám, chữa bệnh muốn hoạt động phải chịu sự cấp phép, kiểm tra và giám sát của các cơ quan quản lý. Nếu có những hành vi gian dối kéo dài mà không được phát hiện, điều đó cho thấy những khoảng trống trong cơ chế giám sát, kiểm tra chuyên môn và bảo vệ quyền lợi người bệnh. Quản lý y tế không thể chỉ dừng ở việc cấp giấy phép hoạt động, mà cần có cơ chế kiểm tra thực chất hơn về quy trình khám, chữa bệnh, thu phí và phản hồi của bệnh nhân. Những dấu hiệu bất thường trong hoạt động chuyên môn cần được phát hiện sớm thay vì chờ đến khi vụ việc trở thành vấn đề xã hội bức xúc.

Niềm tin của người dân dành cho ngành y là tài sản vô cùng quý giá. Một khi niềm tin ấy bị tổn thương, sẽ không dễ gì khôi phục. Vì vậy, cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cần siết chặt hơn công tác quản lý để bảo vệ người bệnh và giữ gìn niềm tin của xã hội đối với ngành y.

Thái Minh