Để mạch nguồn tri ân chảy mãi

Tháng bảy là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng.

Những ngày này, dù thời tiết ở nhiều địa phương hết sức khắc nghiệt, nhưng tại rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ, dòng người vẫn không dừng lại. Những nén hương được thắp trước bia mộ. Những vòng hoa được kính cẩn dâng lên đài tưởng niệm. Ở các địa bàn dân cư, hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người có công được tổ chức trang trọng, xúc động. Những “Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” được tổ chức tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng; đông đảo đoàn viên, thanh niên chung tay giúp đỡ gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn tu sửa nhà cửa...

Hành trình tri ân với những nghĩa cử bình dị, giản đơn, nhưng vô cùng ấm áp ấy đã góp phần tạo nên một bản hòa ca xúc động, cho thấy tính nhân văn của chế độ và lòng biết ơn sâu sắc của người sau dành cho người trước; của người đang thụ hưởng những giá trị lớn lao mà hòa bình đem lại dành cho người đã ngã xuống, những người đã phải để lại một phần cơ thể nơi chiến trường và còn dai dẳng nỗi đau di chứng chiến tranh...

Hiện nay, hệ thống chính sách ưu đãi người có công của Đảng và Nhà nước ta ngày càng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, toàn diện, tạo điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, chính sách chỉ thực sự phát huy trọn vẹn giá trị khi được tiếp nối bằng trách nhiệm xã hội và sự chung tay của cộng đồng. Các hoạt động phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, hỗ trợ gia đình chính sách... đã trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội mỗi dịp tháng bảy. Những hoạt động ấy sẽ càng có ý nghĩa khi được duy trì thường xuyên, trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của từng đoàn thể, từng lực lượng và cả chiến lược phát triển vì cộng đồng của doanh nghiệp.

Một xã hội phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay mức sống của người dân, mà còn ở cách cộng đồng ứng xử với những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc. Vì thế, sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng những chính sách ngày càng hoàn thiện hay những phần quà trong các dịp kỷ niệm, mà quan trọng hơn là bằng trách nhiệm, sự sẻ chia và những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày. Khi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trở thành văn hóa ứng xử, trở thành ý thức tự giác của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân, thì mạch nguồn tri ân mới thực sự bền vững, góp phần bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Biết ơn quá khứ, tri ân người có công không chỉ dừng lại ở những vòng hoa tưởng niệm hay những phần quà vào dịp lễ, tết. Lòng biết ơn cần được chuyển hóa thành những chính sách hiệu quả hơn nữa, những chương trình thiết thực hơn, những sinh kế bền vững, để các đối tượng người có công, gia đình chính sách, nhất là những gia đình khó khăn có thêm điều kiện tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Hơn lúc nào hết, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cần tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động thiết thực, bền bỉ và lâu dài. Tri ân vì thế không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ, mà còn là cách mỗi thế hệ hôm nay gìn giữ, tiếp nối những giá trị làm nên sức mạnh của dân tộc. Để mạch nguồn tri ân không chỉ chảy trong tháng bảy, mà lan tỏa trong mỗi ngày của cuộc sống; để lòng biết ơn trở thành động lực tinh thần, bồi đắp khát vọng cống hiến, hun đúc ý chí xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Thái Minh