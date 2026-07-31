Tạo “lá chắn” bảo vệ trước thiên tai

Chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra là mệnh lệnh hành động trước mỗi mùa mưa bão. Việc đi trước một bước trong phòng, chống thiên tai chính là tạo ra “lá chắn” bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Tinh thần ấy đã được khẳng định rất rõ trong Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 18/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Chỉ thị không chỉ nêu những yêu cầu mang tính nguyên tắc, mà đã phân công rất cụ thể trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương; xác định rõ phương châm “chủ động phòng ngừa - dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương, hiệu quả”, lấy bảo vệ tính mạng Nhân dân là mục tiêu cao nhất, nhiệm vụ trên hết, trước hết.

Tinh thần chủ động ấy đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hành động. Từ đầu tháng 7/2026 đến nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra tại hầu hết các xã thuộc những vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh. Những chuyến kiểm tra không đơn thuần là hoạt động giám sát, mà còn là một lần rà soát toàn diện các phương án ứng phó, việc chuẩn bị vật tư của địa phương; khảo sát đê điều, hồ đập, công trình đang thi công và trực tiếp tiếp nhận kiến nghị để đề xuất tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.

Điều đáng nói từ những chuyến kiểm tra này, đó là tinh thần linh hoạt. Việc chỉ đạo bám sát thực tiễn, theo đặc điểm từng địa bàn. Ở các xã khu vực miền núi, nhất là những nơi thường xuyên đối mặt với lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm của các đoàn kiểm tra là rà soát các điểm nguy cơ, việc xây dựng phương án sơ tán dân, chuẩn bị hậu cần và bảo đảm thông tin liên lạc khi bị chia cắt. Đối với khu vực có nhiều hồ đập, ưu tiên được dành cho việc kiểm tra an toàn hồ chứa, đề nghị đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các công trình xuống cấp và chủ động phương án, kịch bản xử lý sự cố nếu xảy ra. Còn tại các địa phương ven biển, công tác quản lý tàu thuyền, bảo vệ đê biển, chuẩn bị địa điểm sơ tán dân và bảo đảm an toàn cho nuôi trồng thủy sản được các đoàn công tác yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Từ thực tiễn công tác kiểm tra, chỉ đạo của các đoàn công tác cho thấy, dù việc chỉ đạo ở mỗi vùng có khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu là làm sao để có thể giảm thấp nhất thiệt hại.

Một điểm nổi bật nữa là công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 của Thanh Hóa được triển khai đồng bộ với nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025. Nhiều công trình đê điều, hồ đập, chống sạt lở và khu tái định cư được tập trung đẩy nhanh tiến độ, vừa giải quyết những tồn tại sau thiên tai, vừa nâng cao năng lực phòng ngừa cho những năm tiếp theo.

Có thể nói, sự chủ động phòng, chống thiên tai của Thanh Hóa trong năm 2026 không chỉ nằm ở những văn bản chỉ đạo của tỉnh hay những cuộc kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. Vấn đề lớn hơn là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở - tuyến đầu ứng phó sự cố thiên tai. Khi mọi cấp, mọi ngành đều coi phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng; khi mỗi địa phương đều có kịch bản cụ thể cho từng tình huống; khi người dân được đặt ở vị trí trung tâm của sự an toàn, thì khả năng giảm thiểu thiệt hại sẽ được nâng lên đáng kể.

Thái Minh