Robot AI - mặt trận mới trong cuộc đua công nghệ Mỹ,Trung

Sau chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị viễn thông, robot AI đang trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Các biện pháp hạn chế mới của Washington đối với robot và thiết bị năng lượng của Trung Quốc không chỉ phản ánh những lo ngại về an ninh mạng mà còn cho thấy cuộc đua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mở rộng sang lĩnh vực AI vật lý và chuỗi cung ứng công nghệ.

Robot AI đang trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã công bố các biện pháp hạn chế đối với robot hình người, robot bốn chân thế hệ mới và một số bộ biến tần kết nối lưới điện do Trung Quốc sản xuất với lý do bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng AI của Mỹ.

Theo quy định mới, các sản phẩm chưa được cấp phép sẽ không được đưa vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, lệnh hạn chế hiện chưa áp dụng đối với toàn bộ các sản phẩm đang lưu hành. FCC cho biết các thiết bị đã được cấp phép trước đó vẫn được phép tiếp tục sử dụng, song cơ quan này có quyền xem xét thu hồi giấy phép nếu phát hiện rủi ro an ninh trong tương lai.

Giới chức Mỹ cho rằng robot thế hệ mới không còn chỉ là các cỗ máy thực hiện thao tác cơ học mà đã trở thành những thiết bị kết nối mạng, tích hợp camera, micro, cảm biến và hệ thống AI. Nếu tồn tại lỗ hổng bảo mật hoặc bị điều khiển từ xa, các thiết bị này có thể thu thập dữ liệu về nhà máy, trung tâm dữ liệu hoặc người sử dụng, gây rủi ro đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã bác bỏ các cáo buộc, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt việc gây sức ép và áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố sẽ có các biện pháp cần thiết nếu lợi ích của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các chuyên gia nhận định việc Mỹ siết nhập khẩu robot và thiết bị năng lượng của Trung Quốc có thể tạo thêm cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước và đồng minh mở rộng thị phần. Tuy nhiên, động thái này cũng có thể khiến các trường đại học, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp Mỹ phải tìm nguồn cung thay thế với chi phí cao hơn, đồng thời ảnh hưởng đến hợp tác nghiên cứu và phát triển robot AI.

Bích Hồng

Nguồn: TNN, Yonhap