Nga tấn công quy mô lớn, tổng thống Ukraine kêu gọi hỗ trợ từ Mỹ

Lực lượng vũ trang Nga vừa thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Khói bốc lên ở Kyiv, ngày 2/6/2026 sau các cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Reuters.

Các cuộc tấn công diễn ra đêm 1/6 (giờ địa phương) tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng ở thủ đô Kyiv, một phần khu vực Zaporozhye và Kherson, cũng như các khu vực Dnepropetrovsk, Poltava, Khmelnitsky và Sumy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 2/6.

Các cơ sở hạ tầng nhiên liệu, giao thông và các sân bay quân sự của Ukraine cũng bị tấn công.

Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các vụ nổ ở các khu vực khác nhau của Ukraine. Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko xác nhận tình trạng mất điện xảy ra ở một số quận của thủ đô.

Ukraine cho biết Nga đã phóng 73 tên lửa và 656 máy bay không người lái vào Ukraine. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga bao gồm 8 tên lửa siêu thanh Zircon. Đó có thể là số lượng tên lửa lớn nhất mà Nga từng sử dụng trong hơn 4 năm chiến tranh. Theo Moscow, tên lửa Zircon có tầm bắn 1.000 km và di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh.

Moscow trước đó cảnh báo sẽ thực hiện “các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán” vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, sở chỉ huy và “trung tâm ra quyết định”, để đáp trả cuộc tấn công ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk của Nga ngày 22/5.

Trước đó Ukraine đã tấn công một ký túc xá đại học ở thị trấn Starobelsk vào đêm khuya khi sinh viên đang ngủ, giết chết 21 người và làm bị thương hơn 40 người khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với “sự trừng phạt xứng đáng và không thể tránh khỏi”.

Sau cuộc tấn công, tổng thống Ukraine Zelensky đã nhắc lại lời kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, khẳng định điều đó là “hoàn toàn cần thiết”.

"Châu Âu cần có hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo riêng để cuộc chiến này cuối cùng có thể chấm dứt. Và sự hỗ trợ từ Mỹ trong việc cung cấp tên lửa là hoàn toàn cần thiết," ông Zelensky viết trong một bài đăng trên X hôm thứ 2/6.

“Chúng tôi trông cậy vào sự hỗ trợ của các đối tác và những phản ứng hiệu quả đối với vụ tấn công ngày hôm nay”, ông Zelensky cho biết thêm.

Trong một bức thư gửi ông Trump và Quốc hội Mỹ tuần trước, nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi ông Trump giúp đỡ Ukraine về hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn, nói rằng tên lửa đạn đạo vẫn là lợi thế lớn của Moscow trên chiến trường.

Cuộc tấn công quy mô lớn của Nga diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn phần lớn đã bị tạm dừng do chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung vào các cuộc xung đột ở Trung Đông.

TD