Tổng thống Ukraine họp khẩn với lãnh đạo cấp cao trước đàm phán quan trọng

Ngày 30/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì một cuộc họp quan trọng với ba quan chức cấp cao nhằm thảo luận về các bước đi chiến lược trong tương lai gần, bao gồm cả công tác chuẩn bị cho “các cuộc đàm phán quan trọng sắp tới”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky họp với ba quan chức cấp cao tại Kiev, ngày 30.5. Ảnh: Kyivindependent.

Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cho biết, tham gia cuộc họp có Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal và Người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov.

Cuộc họp tập trung vào việc củng cố lập trường và đáp ứng các nhu cầu phòng thủ thiết yếu cho Ukraine, trong bối cảnh cục diện ngoại giao quốc tế đang có nhiều chuyển biến.

Tại cuộc họp, Tổng thống Zelensky cho biết đã xác định 3 ưu tiên trong công tác chủ đạo. Trong đó, ngoại giao và quốc phòng là ưu tiên hàng đầu. Theo ông Zelensky, trọng tâm trong những tuần tới là tăng cường năng lực phòng không (đặc biệt là chống tên lửa đạn đạo) và thúc đẩy các thỏa thuận song phương về sản xuất, cung cấp UAV, bao gồm thỏa thuận UAV với Liên minh châu Âu (EU).

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang duy trì liên lạc hằng ngày với quan chức Mỹ cùng các đối tác châu Âu, đồng thời tiết lộ Kyiv đang chuẩn bị cho “các cuộc đàm phán quan trọng, thế nhưng chưa thể công khai chi tiết”.

Bên cạnh vấn đề quốc phòng, các nhà lãnh đạo Ukraine cũng thảo luận về tiến trình nhân đạo, đặc biệt là nỗ lực thúc đẩy trao đổi tù binh, cùng các quyết định mới nhằm hỗ trợ ngành năng lượng trong bối cảnh quốc gia này đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ làn sóng tấn công tiếp theo nhằm vào hạ tầng dân sự trước mùa đông.

Ukraine tuyên bố UAV phá hủy 2 máy bay Tu-142 và một hệ thống tên lửa Iskander của Nga. Nguồn: Wion.

Trong khi đó, chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường. Ngày 30/5, Ukraine tuyên bố UAV nước này đã phá hủy 2 máy bay tuần tra hải quân Tu-142 và một hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga tại một sân bay quân sự ở Taganrog, tỉnh Rostov. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.320 binh sĩ trong 24 giờ qua, đồng thời khẳng định các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 10 bom dẫn đường, 1 đạn HIMARS và 352 UAV của Ukraine.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Kyivindependent.