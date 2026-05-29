Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về giáo dục, sắp xếp bộ máy và đầu tư phát triển

Phát biểu kết luận khi cho ý kiến về Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: “Trường THPT chuyên Lam Sơn phải thực sự trở thành trung tâm giáo dục mũi nhọn, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và đất nước” .

Sáng 29/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 29 để xem xét, cho ý kiến vào nhiều đề án, tờ trình quan trọng liên quan đến phát triển giáo dục chất lượng cao, sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo nghề, đầu tư phát triển và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo Đề án, nhằm mục tiêu xây dựng Trường THPT chuyên Lam Sơn trở thành trung tâm đào tạo học sinh năng khiếu, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh Thanh Hóa; là cơ sở giáo dục mũi nhọn có chất lượng cao, uy tín trong khu vực và cả nước; giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, từng bước nâng cao thành tích tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế; được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo trong quản trị và dạy học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Trong đó, xác định các chỉ tiêu chủ yếu, đến năm 2030, quy mô khoảng 45 lớp, trên 1.600 học sinh; mở mới 5 môn chuyên và tăng số cấp ở một số môn hiện có; hoàn thiện cơ sở vật chất hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ và thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Định hướng đến năm 2045, phát triển lên khoảng 60 lớp với hơn 2.200 học sinh; đạt chuẩn trường hiện đại, thông minh, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đề án xác định 9 nhóm giải pháp, gồm: Phát triển quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng tuyển sinh; Hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với giáo viên và học sinh; Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; Phát triển chương trình giáo dục nâng cao và hoạt động nghiên cứu khoa học; Nâng cao chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong giáo dục; Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; Nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy vai trò lan tỏa chuyên môn.

Cho ý kiến vào Đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất về nội dung của Đề án và đã tập trung phân tích vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quy mô phát triển, cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên và cơ chế chính sách thu hút nhân tài.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trường THPT chuyên Lam Sơn là đơn vị có truyền thống dạy và học, nhiều năm nằm trong nhóm các trường chuyên có chất lượng hàng đầu cả nước; tuy nhiên trước yêu cầu phát triển mới, nhà trường đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, điều kiện học tập, nghiên cứu và khả năng cạnh tranh trong thu hút học sinh giỏi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cơ quan xây dựng Đề án cần tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở nhu cầu thực tế, năng lực tuyển sinh, khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Cần xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút giáo viên giỏi, chuyên gia có trình độ cao về công tác tại trường. Việc xây dựng đề án không chỉ dừng lại ở mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học văn hóa mà cần hướng tới xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại, góp phần hình thành lớp học sinh có bản lĩnh, tư duy đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. Việc đầu tư cơ sở vật chất phải đồng bộ, hiện đại, không chỉ hệ thống phòng học mà cả các phòng thí nghiệm, nghiên cứu, khu luyện tập thể chất, ký túc xá, không gian sáng tạo và các điều kiện phục vụ học sinh nội trú.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với sự cần thiết xây dựng và triển khai đề án nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển giáo dục chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan trong quá trình xây dựng đề án; đồng thời ghi nhận các ý kiến tham gia tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những nội dung lớn của đề án.

Nhấn mạnh đây là đề án có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và khả năng triển khai thực hiện. Trong đó, cần tập trung rà soát kỹ hiện trạng cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, đội ngũ giáo viên, hệ thống tiêu chuẩn, định mức đầu tư, danh mục hạng mục ưu tiên và tổng mức kinh phí thực hiện; đồng thời tính toán đầy đủ khả năng cân đối, huy động nguồn lực theo hướng hiệu quả, bền vững, tránh dàn trải, hình thức, gây áp lực lớn cho ngân sách.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc đầu tư phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Đặc biệt, quá trình triển khai đề án phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài; tuyệt đối không chạy theo thành tích, không đầu tư hình thức, không “đánh bóng” thương hiệu. “Trường THPT chuyên Lam Sơn phải thực sự trở thành trung tâm giáo dục mũi nhọn, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và đất nước”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, ngay sau khi đề án được phê duyệt, các cơ quan liên quan phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ thực hiện của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã dành nhiều thời gian xem xét các đề án sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm: sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa; sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa vào Trường Cao đẳng Nông nghiệp; chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khai thác mỏ đá vôi Lam Sơn 3 làm nguyên liệu sản xuất xi măng của Nhà máy Xi măng Long Sơn tại phường Bỉm Sơn; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 5 trụ sở Công an xã biên giới thuộc Công an tỉnh; Đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã họp để cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết lần 2.

Minh Hiếu