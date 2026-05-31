Trung Quốc và EU thảo luận cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này và Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về việc thiết lập một cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư, đồng thời sẽ tiến hành các cuộc đối thoại liên quan trong thời gian tới.

Trung Quốc và EU thảo luận cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư. Ảnh: The Economic Times.

Phát biểu trước báo giới liên quan đến phiên thảo luận định hướng về quan hệ EU - Trung Quốc của Ủy ban châu Âu (EC), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông khẳng định Bắc Kinh vẫn duy trì kênh liên lạc thông suốt với EU.

Nhấn mạnh Trung Quốc và EU là những đối tác kinh tế, thương mại quan trọng trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, phía Trung Quốc kỳ vọng EU sẽ tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ủng hộ tự do thương mại và cạnh tranh công bằng, đồng thời kiên quyết phản đối chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương.

Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ hy vọng EU sẽ hợp tác để hiện thực hóa các đồng thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai bên, giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, tham vấn nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại phát triển ổn định, lành mạnh.

Dù vậy, phía Bắc Kinh cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng nếu EU phản ứng đơn phương bằng cách áp đặt các công cụ thương mại mới hoặc các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử, Trung Quốc sẽ phản ứng kiên quyết và áp dụng mọi biện pháp hiệu quả để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.

Ủy viên phụ trách chiến lược công nghiệp của EU, ông Stéphane Séjourné. Ảnh: FMT.

Trước đó, ngày 28/5, Ủy viên phụ trách chiến lược công nghiệp của EU, ông Stéphane Séjourné, cho rằng các ngành công nghiệp như hóa chất, kim loại và công nghệ sạch của châu Âu đang đối mặt nguy cơ cạnh tranh không công bằng từ Trung Quốc. EU được cho là sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp hạn ngạch nhập khẩu và thuế quan một cách có hệ thống hơn.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ nhận định của lãnh đạo EU và cho rằng đây là đánh giá phiến diện, đồng thời khẳng định sẽ theo dõi sát các động thái của EU và triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nước này.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Reuters.