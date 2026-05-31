Phát biểu của Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc gây tranh cãi ngoại giao

Một phát biểu của Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao trong khu vực, sau khi Trung Quốc cáo buộc vị tướng này có những nhận xét mang tính đối đầu và vượt quá giới hạn. Vụ việc không chỉ khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ mà còn buộc Seoul và Washington phải tiến hành tham vấn, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục gia tăng.

Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Xavier Brunson, điều trần và trả lời chất vấn của các nghị sĩ tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ở Điện Capitol, Washington D.C., ngày 21/4. Ảnh: News1.

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast, khi đề cập đến vị trí chiến lược của Hàn Quốc, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Tướng Xavier Brunson mô tả nước này là “một con dao găm chĩa vào trung tâm châu Á”. Ông cho rằng từ góc nhìn của Bắc Kinh, Hàn Quốc giống như một “con dao găm”, trong khi Nhật Bản được xem là một “tấm khiên” trước những tham vọng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Những phát biểu trên nhanh chóng vấp phải phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul cáo buộc vị tướng Mỹ đã vượt quá giới hạn trong phát ngôn, đồng thời đặt câu hỏi liệu những nhận định này có được chính quyền Washington cho phép hay không.

Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật chung tại thao trường Seungjin ở Pocheon ngày 26/4/2017. Ảnh tư liệu: AFP.

Vụ việc hiện đã được nâng lên cấp độ ngoại giao. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận Seoul và Washington đang trao đổi về vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao và an ninh khác nhau. Theo truyền thông địa phương, phía Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại với Mỹ do lo ngại những phát biểu như vậy có thể làm phức tạp thêm quan hệ với Trung Quốc.

Phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở Singapore sau đó, Tướng Brunson bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng ông chỉ đang mô tả môi trường chiến lược và thực tế tác chiến trong khu vực.

Tranh cãi nổ ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều cuộc thảo luận về khả năng Washington mở rộng vai trò của khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Ngoài nhiệm vụ răn đe và đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên, lực lượng này có thể được sử dụng nhằm hỗ trợ các chiến lược kiềm chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các nhà quan sát nhận định vụ việc phản ánh mức độ nhạy cảm ngày càng tăng trong cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời cho thấy những thách thức mà Hàn Quốc phải đối mặt trong việc cân bằng quan hệ với hai đối tác quan trọng của mình.

Thanh Hằng

Nguồn: Yonhap, Wion.