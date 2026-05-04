Máy bay không người lái Ukraine tấn công cảng Primorsk, tàu chở dầu và tàu quân sự của Nga

Ngày 3/5, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Nga, đánh trúng cảng Primorsk trên Biển Baltic và gây cháy, đồng thời tấn công một số tàu thuyền, trong bối cảnh nước này gia tăng các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác. Trong khi Nga tuyên bố không nao núng trước các cuộc tấn công của Ukraine.

Theo thông điệp đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho cảng đầu mối dầu mỏ này. Ông cho biết thêm các đòn tấn công cũng đã đánh trúng một tàu chở dầu, một tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Karakurt của Nga và một tàu tuần tra trên Biển Baltic.

Về phần mình, ông Alexander Drozdenko, thống đốc khu vực tây bắc nơi có cảng của Nga cho biết hơn 60 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong đêm. Ông nói đám cháy tại Primorsk – một đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng – đã nhanh chóng được dập tắt và không xảy ra sự cố tràn dầu sau vụ tấn công.

Primorsk, một trong những cửa ngõ xuất khẩu lớn nhất của Nga, có công suất xử lý khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Cảng này đã nhiều lần bị tấn công trong những tháng gần đây, trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine bị đình trệ. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine cũng đã tấn công hai tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” tại vùng biển cửa ngõ cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen.

Liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các hạ tầng năng lượng, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/5 cho biết giá dầu toàn cầu có thể tiếp tục tăng nếu Ukraine duy trì các cuộc tấn công vào hạ tầng dầu mỏ của Nga. Ông Peskov nói: “Nếu thêm khối lượng dầu của chúng tôi bị loại khỏi thị trường, giá sẽ tiếp tục tăng so với mức hiện tại, vốn đã trên 120 USD/thùng”. Ông nói thêm: “Điều đó có nghĩa là dù khối lượng xuất khẩu giảm, các công ty của chúng tôi vẫn có thể kiếm được nhiều tiền hơn và ngân sách nhà nước sẽ thu về nhiều hơn”.

Trước đó ngày 1/5, tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Nga đã thiệt hại ít nhất 7 tỷ đô la kể từ đầu năm 2026 do hậu quả trực tiếp của các cuộc tấn công vào ngành dầu mỏ của nước này. Trước đó trong tuần, ông cho biết tình báo Ukraine chỉ ra sự sụt giảm xuất khẩu từ các cảng dầu quan trọng như Ust-Luga và Primorsk.

Tuy nhiên, tác động kinh tế toàn diện vẫn chưa rõ ràng khi Nga được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã tăng 320.000 thùng mỗi ngày so với tháng trước, đạt 7,1 triệu thùng trong tháng 3. Giá dầu tăng cao đồng nghĩa với việc doanh thu xuất khẩu dầu mỏ tăng gần gấp đôi, từ 9,7 tỷ USD lên 19 tỷ USD.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, AP.