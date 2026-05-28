Chỉ thị về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, GDNN năm 2026

Ngày 28/5/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Báo điện tử Thanh Hóa giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026; để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn, công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt, hiệu quả những công việc trọng tâm sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo; hướng dẫn tổ chức tốt Kỳ thi trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

b) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số phục vụ tổ chức Kỳ thi đảm bảo đúng quy định, chính xác, an toàn và hiệu quả. Chuẩn bị từ sớm, từ xa các điều kiện về nguồn lực con người, tài chính, cơ sở vật chất cần thiết để từng bước tổ chức thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm theo lộ trình đã công bố trong Phương án thi giai đoạn 2025 - 2030 và các năm tiếp theo, trong đó lưu ý đối với các địa phương, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo; phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ cao và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong Kỳ thi.

c) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa tuyên truyền rộng rãi phương án, quy chế thi, các nội dung liên quan đến tổ chức Kỳ thi để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và Nhân dân trong tỉnh biết, thực hiện, giám sát và yên tâm về tính minh bạch, khách quan đối với Kỳ thi.

d) Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy để giới thiệu nhân sự, hỗ trợ máy tính chuyên dụng của lực lượng Cơ yếu để làm nhiệm vụ giải mã đề thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn mật mã khi truyền nhận đề thi.

đ) Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2025 - 2026; tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi cho học sinh dự thi; chú trọng đến học sinh có học lực yếu và hoàn chỉnh hồ sơ cho học sinh theo đúng quy định. Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về công tác tổ chức Kỳ thi; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng vào giáo dục nghề nghiệp phù hợp với năng lực người học; tuyển sinh sát với nhu cầu thực tế của địa phương; xử lý nghiêm những trường hợp gian lận hồ sơ thi theo quy định hiện hành của pháp luật.

e) Tổ chức tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức Kỳ thi nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh nắm vững quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi, không vi phạm Quy chế thi.

g) Tập trung chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để tổ chức Kỳ thi. Bố trí Điểm thi phải bảo đảm các điều kiện về phòng làm việc chung, phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng thi, phòng thi dự phòng, phòng chờ thi, địa điểm để đồ dùng cá nhân và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi của thí sinh; bàn ghế, trang thiết bị máy móc phục vụ thi, tường rào và các điều kiện an ninh, trật tự, vệ sinh,...; phải có địa điểm thi dự phòng; không bố trí Điểm thi tại những nơi không đảm bảo an toàn và không đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

h) Đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng ở tất cả các khâu của Kỳ thi như: Đăng ký dự thi; in sao đề thi; bảo quản đề thi, bài thi; vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi; coi thi, chấm thi; thanh tra, kiểm tra; công bố kết quả thi; phúc khảo bài thi; xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

i) Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường trong việc tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các khâu của Kỳ thi theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế thi, đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi; đồng thời, chủ động nắm bắt thông tin, giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

k) Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyển sinh các trình độ đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trường thi; chỉ đạo các lực lượng tham gia công tác thi thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phân cấp quản lý bảo đảm tất cả các khâu của Kỳ thi đều được giám sát, kiểm tra, thanh tra theo quy định.

l) Tổng hợp, cập nhật tình hình, kết quả Kỳ thi và báo cáo kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đề thi, bài thi; bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy khu vực in sao đề thi, làm phách bài thi, chấm thi, tổ chức coi thi tại các Điểm thi và công tác vận chuyển đề thi, bài thi, đảm bảo đúng Quy chế thi; bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi, tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo đảm an ninh, an toàn của Kỳ thi, chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan theo quy định, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong Kỳ thi.

3. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp đảm bảo sức khỏe các thành viên tham gia Ban in sao đề thi, Ban làm phách bài thi; chỉ đạo Y tế xã, phường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho học sinh, giáo viên trong quá trình dạy và học, ôn tập cũng như trong quá trình tổ chức các công việc liên quan đến Kỳ thi; kịp thời xử lý các tình huống về y tế xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện buồng phòng, tạo điều kiện tối đa cho phụ huynh và học sinh có nhu cầu cần lưu trú khi tham gia kỳ thi; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền cho học sinh thực hiện tốt Quy chế thi, ứng xử văn hóa, văn minh trong Kỳ thi.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ đảm bảo cơ sở hạ tầng viễn thông tạo điều kiện cho việc đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng, điều chỉnh nguyện vọng và đăng ký xét tuyển của thí sinh.

b) Chỉ đạo Bưu điện phường Hạc Thành phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc vận chuyển đề thi từ nơi in sao đề thi đến các Điểm thi an toàn, đúng quy chế; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát tất cả các tài liệu liên quan đến Kỳ thi, hồ sơ nhập học của thí sinh kịp thời, chính xác, an toàn.

6. Sở Xây dựng

a) Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường bố trí đủ phương tiện để vận chuyển đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi và người nhà của thí sinh; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng tăng giá cước vận tải trái quy định; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án giải tỏa các nút giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông trước, trong và sau thời gian thi.

b) Đối với các công trình, dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; chủ trì, phối hợp với phối hợp với các xã, phường nơi đặt Điểm thi kiểm tra toàn diện các công trình xây dựng đang thi công gần khu vực tổ chức thi; đôn đốc các chủ đầu tư gia cố hệ thống bờ kè, taluy, giàn giáo; có phương án ứng phó, khắc phục ngay nếu xảy ra sạt lở, sụt lún đất quanh Điểm thi; yêu cầu tạm dừng các hạng mục thi công nguy hiểm hoặc gây tiếng ồn lớn trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi tại các Điểm thi.

7. Công ty Điện lực Thanh Hóa

Chỉ đạo các chi nhánh điện đảm bảo việc cấp điện ổn định trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi, nhất là tại các Điểm thi; đặc biệt, đảm bảo có điện liên tục 24 giờ/ngày cho Ban in sao đề thi và Ban chấm thi (trắc nghiệm, tự luận).

8. Đối với các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và các đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; chủ động, tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong chỉ đạo và triển khai thực hiện, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

9. Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tỉnh

Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tuyển sinh năm 2026 theo đúng quy định; tăng cường tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp; hỗ trợ thí sinh trong đăng ký xét tuyển; công khai đầy đủ thông tin tuyển sinh; tổ chức tuyển sinh bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy chế, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

10. Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp xã, phường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo để tập trung chỉ đạo, quán triệt các nội dung liên quan đến Kỳ thi trên địa bàn theo đúng quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi trên địa bàn.

c) Đối với các công trình, dự án do UBND các xã, phường, Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư; chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án nơi đặt Điểm thi kiểm tra toàn diện các công trình xây dựng đang thi công gần khu vực tổ chức thi; đôn đốc các chủ đầu tư gia cố hệ thống bờ kè, taluy, giàn giáo; có phương án ứng phó, khắc phục ngay nếu xảy ra sạt lở, sụt lún đất quanh Điểm thi; yêu cầu tạm dừng các hạng mục thi công nguy hiểm hoặc gây tiếng ồn lớn trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi tại các Điểm thi.

d) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành và đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát kỹ các điều kiện đảm bảo cho tổ chức thi tại các Điểm thi theo quy định và phải có phương án bố trí Điểm thi dự phòng; không bố trí Điểm thi tại các trường không đảm bảo điều kiện an toàn cho Kỳ thi; xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết ngay từ đầu năm học, nhất là các phương án ứng phó với tình huống bất thường nhằm tổ chức Kỳ thi đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

đ) Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nhà nghỉ, nhà hàng không để xảy ra tình trạng lợi dụng ép khách, tăng giá để trục lợi; thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự tại các Điểm thi.

e) Chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Sở Y tế; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, vật tư, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng các tình huống để bảo vệ sức khỏe giáo viên, học sinh và những người liên quan trong quá trình tham gia Kỳ thi. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi, thí sinh dự thi và người thân thí sinh có nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi; đặc biệt cần quan tâm, giúp đỡ, vận động, hỗ trợ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh tham dự Kỳ thi; không để thí sinh phải bỏ thi do khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

g) Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI). tập huấn kỹ cho những người tham gia tổ chức Kỳ thi; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong việc dạy học, ôn tập cho học sinh; tăng cường công tác thông tin, truyền thông trước, trong và sau Kỳ thi; tạo sự đồng thuận xã hội và sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)