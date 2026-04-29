Ukraine tấn công UAV gây cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga

Ngày 29/4, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Tuapse, miền nam nước Nga. Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào khu vực cảng Biển Đen này trong vòng chưa đầy hai tuần, trong bối cảnh các đòn tập kích bằng UAV tiếp tục gia tăng.

Quân đội Ukraine xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công, cho biết đây là một phần trong chiến dịch nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, với mục tiêu làm gián đoạn sản xuất và cắt giảm nguồn thu phục vụ hoạt động quân sự của Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự đang gia tăng. Ông nêu rõ, các mục tiêu năng lượng tại Tuapse là ví dụ điển hình, đồng thời cảnh báo những vụ việc như vậy có thể gây hậu quả môi trường nghiêm trọng. Ông Putin cũng dẫn báo cáo từ chính quyền địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận nguy cơ nghiêm trọng và tình hình đang được kiểm soát.

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov, được cử tới hiện trường, đánh giá tình hình “phức tạp nhưng trong tầm kiểm soát”, đồng thời cho biết dòng sản phẩm dầu mỏ chảy ra Biển Đen đã được ngăn chặn và các biện pháp hạn chế tràn dầu đang được triển khai. Chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu sơ tán cư dân sống gần khu vực nhà máy để đảm bảo an toàn.

Giới chức Nga cho biết lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy, với khoảng 300 nhân viên cứu hộ bổ sung được điều động tăng cường. Một số nguồn tin cho hay hoạt động của nhà máy đã bị gián đoạn do thiệt hại tại cảng, khiến việc xuất khẩu không thể thực hiện.

Điện Kremlin cáo buộc các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng đang làm gia tăng áp lực lên nguồn cung dầu toàn cầu, trong khi phía Ukraine chưa đưa ra bình luận trực tiếp về các cáo buộc này.

Vân Bình

Nguồn: Reuters