Cuộc chiến với Iran bộc lộ điểm yếu trong năng lực quân sự Mỹ

Một báo cáo mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran không chỉ làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông mà còn phơi bày những thách thức nghiêm trọng đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong các cuộc chiến kéo dài.

Theo báo cáo, mặc dù lực lượng Mỹ đã thể hiện hiệu quả tác chiến đáng kể trong các chiến dịch nhằm vào Iran, song thành công này đi kèm với chi phí không nhỏ khi Washington phải tiêu hao lượng lớn vũ khí chính xác tầm xa và các hệ thống phòng thủ hiện đại.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết quân đội Mỹ đã phụ thuộc đáng kể vào các loại tên lửa hành trình Tomahawk, cùng các tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot và THAAD để đối phó với các cuộc tấn công từ phía Iran. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại không nằm ở hiệu quả của các loại vũ khí này mà ở tốc độ tiêu hao nhanh chóng của kho dự trữ.

Báo cáo nhận định năng lực dự trữ các loại đạn dược tấn công tầm xa của Mỹ vốn đã chịu nhiều sức ép trước khi xung đột với Iran bùng phát. Sau nhiều tháng triển khai chiến dịch quân sự, lượng dự trữ tiếp tục suy giảm, trong khi quá trình bổ sung không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Theo CSIS, việc sản xuất một số loại tên lửa đánh chặn và tên lửa hành trình có thể mất từ hai đến bốn năm, khiến Mỹ khó nhanh chóng khôi phục năng lực dự trữ chiến lược.

Ảnh: Hải quân Mỹ.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ. Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự, các trung tâm năng lượng và tuyến hàng hải đã cho thấy những hạn chế trong khả năng bảo vệ mục tiêu và phòng thủ của Mỹ. CSIS cảnh báo nếu Iran có thể tạo ra sức ép đáng kể đối với hệ thống phòng thủ của Mỹ tại Tây Á, những đối thủ có tiềm lực quân sự lớn hơn hoàn toàn có thể khai thác các điểm yếu tương tự ở những khu vực khác.

Theo các chuyên gia, khả năng sẵn sàng chiến đấu không chỉ phụ thuộc vào số lượng vũ khí hiện có mà còn liên quan đến công tác bảo trì, hậu cần và năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng. Báo cáo khuyến nghị Washington cần đẩy nhanh sản xuất vũ khí, tăng cường các hệ thống phòng không và khẩn trương bổ sung kho dự trữ quân sự.

CSIS kết luận rằng cuộc xung đột với Iran đã làm lộ rõ những hạn chế tồn tại từ lâu trong nền công nghiệp quốc phòng Mỹ. Theo báo cáo, khả năng răn đe trong tương lai không chỉ dựa vào công nghệ quân sự tiên tiến mà còn phụ thuộc vào năng lực duy trì một cuộc xung đột kéo dài nếu cần thiết.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion