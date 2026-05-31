Ấn Độ khẳng định Bộ Tứ không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào

Ngày 30/5, Ấn Độ tái khẳng định Đối thoại An ninh Bộ Tứ (Quad), gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia, không nhằm chống lại hay kiềm chế bất kỳ quốc gia nào, trong bối cảnh Trung Quốc bày tỏ phản đối đối với một số sáng kiến mới được nhóm công bố tại cuộc họp ngoại trưởng gần đây.

Ấn Độ khẳng định Bộ Tứ không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào. Ảnh: Reuters.

Được biết, phát biểu được đưa ra sau cuộc họp ngoại trưởng Bộ Tứ, trong đó các nước thành viên thảo luận nhiều nội dung hợp tác như an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng chiến lược, công nghệ mới nổi, y tế và ứng phó thiên tai.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho hay: “Bộ Tứ không phải là một liên minh quân sự và không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Đây là cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy ổn định và hợp tác trong khu vực.”

New Delhi cho rằng khuôn khổ này hướng tới mục tiêu duy trì ổn định khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thông qua hợp tác thực chất và các sáng kiến phát triển chung.

New Delhi cho rằng khuôn khổ hợp tác này hướng tới mục tiêu duy trì ổn định khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ảnh: AP.

Ấn Độ tiếp tục duy trì cách tiếp cận cân bằng trong chính sách đối ngoại, vừa mở rộng hợp tác với các đối tác phương Tây, vừa tránh để Bộ Tứ bị nhìn nhận như một cấu trúc đối đầu trực tiếp với Trung Quốc.

Trong khi đó, truyền thông quốc tế cho biết Trung Quốc đã chỉ trích một số sáng kiến mới của Bộ Tứ, cho rằng các hoạt động này có thể làm gia tăng chia rẽ và căng thẳng trong khu vực. Bắc Kinh nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc mở rộng hợp tác an ninh của nhóm tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, các thành viên Bộ Tứ đều khẳng định đây không phải là một liên minh quân sự kiểu NATO, mà là cơ chế hợp tác mở, tập trung vào các thách thức chung như an ninh phi truyền thống, công nghệ, y tế và ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giới phân tích nhận định Bộ Tứ đang chuyển dần từ khuôn khổ đối thoại chính trị sang hợp tác mang tính thực thi cao hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh biển và công nghệ chiến lược, đồng thời cho rằng việc Ấn Độ nhấn mạnh tính chất “không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào” phản ánh nỗ lực duy trì cân bằng trong chính sách đối ngoại, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tiếp tục gia tăng.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters , Associated Press.