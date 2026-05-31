Trung Quốc tăng tốc chương trình tàu sân bay hạt nhân đầu tiên

Các hình ảnh vệ tinh mới chụp tại xưởng đóng tàu Đại Liên ở miền Bắc Trung Quốc đã xác nhận quá trình chế tạo tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này đang tiến triển với tốc độ rất nhanh, mở đường cho việc hoàn thành con tàu vào đầu thập niên 2030 và chính thức đưa vào biên chế trước giữa thập kỷ.

Ảnh vệ tinh tại xưởng đóng tàu Đại Liên cho thấy Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ đóng tàu sân bay hạt nhân đầu tiên. Ảnh: Military Watch Magazine.

Chỉ trong chưa đầy một năm, các khối thân tàu được chế tạo sẵn đã được lắp ráp thành một cấu trúc thân tàu có hình dạng rõ ràng. Các nhà phân tích cho rằng điều này cho thấy tốc độ và quy mô đặc biệt mà ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc hiện có thể đạt được.

Diễn biến trên phù hợp với đánh giá trước đó của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho rằng Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đặt mục tiêu biên chế thêm 6 tàu sân bay có khả năng vận hành máy bay cánh cố định vào năm 2035, nâng tổng số tàu sân bay của nước này lên 9 chiếc.

Hiện tại, các nhà máy đóng tàu Trung Quốc được cho là đang chế tạo song song hai siêu tàu sân bay, bao gồm tàu sân bay hạt nhân tại Đại Liên và một tàu sử dụng năng lượng thông thường. Thiết kế của cả hai chiến hạm thế hệ mới này được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm từ lớp siêu tàu sân bay đầu tiên, Phúc Kiến vốn đã đi vào hoạt động từ tháng 11/2025.

So với tàu Phúc Kiến, thế hệ siêu tàu sân bay mới được kỳ vọng không chỉ lớn hơn và sử dụng động cơ hạt nhân, mà còn được trang bị thêm một máy phóng máy bay thứ tư và một thang nâng máy bay thứ ba, cho phép tốc độ xuất kích tăng khoảng 33%.

Con tàu dự kiến sẽ vận hành các loại máy bay hiện đại nhất của Trung Quốc, bao gồm tiêm kích tàng hình J-35, tiêm kích chiếm ưu thế trên không J-15T, máy bay tác chiến điện tử J-15D và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Siêu tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Phúc Kiến, đi vào hoạt động từ tháng 11/2025. Ảnh: Global Times.

Theo giới chuyên gia, việc kết hợp giữa tàu sân bay hạt nhân (tối ưu cho các chiến dịch tầm xa ở Trung Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Trung Đông) và tàu sân bay thông thường (chi phí thấp, bảo dưỡng nhanh, phù hợp cho các hoạt động khu vực) sẽ giúp Hải quân Trung Quốc tối ưu hóa cấu trúc hạm đội hỗn hợp tại Tây Thái Bình Dương và các vùng biển xa.

Các hình ảnh thực địa cũng xác nhận Trung Quốc đang mở rộng hạ tầng cầu cảng và xây dựng các cơ sở khử từ tại một căn cứ hải quân ở Thanh Đảo (Sơn Đông) để chuẩn bị tiếp nhận các siêu tàu sân bay này trong tương lai.

Thanh Giang

Nguồn: Military Watch Magazine.