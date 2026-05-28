Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với 5 xã

Chiều 28/5, tại xã Vạn Lộc, Đoàn kiểm tra số 1020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và một số nội dung khác đối với 5 xã: Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, Đoàn kiểm tra số 1020 đã kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tăng trưởng hai con số; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp; kết quả làm sạch, làm giàu dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Theo báo cáo của các địa phương, sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của các xã được được tổ chức, vận hành ổn định, đến nay cơ bản đi vào hoạt động nền nếp; việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cơ sở được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước thích ứng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Các xã đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp thực tiễn; tập trung phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, góp phần duy trì tăng trưởng và bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác CĐS và cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, giúp cho hoạt động của chính quyền được công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại của chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo xã Hậu Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ đảng ủy các xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch...

Lãnh đạo xã Đông Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đó là tình trạng thiếu cán bộ, công chức; việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong một số lĩnh vực còn lúng túng, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc, đặc biệt là giai đoạn đầu sau sáp nhập.

Hoạt động của một số cấp ủy, chính quyền cấp xã mới bước đầu còn khó khăn, lúng túng. Việc triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số còn gặp khó khăn, trong đó GPMB là “điểm nghẽn” lớn nhất.

Đại diện xã Vạn Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác CĐS còn hạn chế, hạ tầng kỹ thuật, trụ sở làm việc và hệ thống phần mềm dùng chung chưa đồng bộ, đôi lúc còn xảy ra gián đoạn trong kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cấp.

Dữ liệu làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai còn thiếu đồng bộ giữa các ngành; khối lượng hồ sơ cần rà soát lớn, nhiều dữ liệu tồn đọng qua nhiều năm; một số hồ sơ đất đai cũ khó xác minh...

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc, bất cập các địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, gắn phân công nhiệm vụ với vị trí việc làm. Chủ động sắp xếp, kiện toàn bộ máy sau sáp nhập, khắc phục chồng chéo, nâng cao hiệu quả điều hành.

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số thành nhiệm vụ hằng năm, phát huy nội lực, lợi thế địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo động lực duy trì tăng trưởng. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh CĐS trong cải cách hành chính. Gắn đánh giá công tác cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm tự phê bình, phê bình, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương...

Những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh uỷ và Trung ương.

Phan Nga