Tổng thống Zelensky: Ukraine - Mỹ kết thúc đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/3 thông báo, các đoàn đàm phán của Ukraine và Mỹ tại Florida đã khép lại ngày họp thứ hai, nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn năm với Nga. Đại diện Nga không tham dự các cuộc đàm phán, vốn ban đầu dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov chủ trì cuộc họp với các cố vấn an ninh của các nước châu Âu, Canada cùng đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu nhằm thảo luận các vấn đề an ninh và kinh tế tại Kyiv, Ukraine, ngày 3/1/2026. Ảnh: Reuters.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Hiện Mỹ đang tập trung vào tình hình Iran và khu vực rộng hơn, nhưng cuộc chiến Nga - Ukraine cũng cần phải kết thúc. Có dấu hiệu cho thấy các cuộc trao đổi tù binh tiếp theo có thể diễn ra, đây là tin tốt và minh chứng cho hiệu quả của ngoại giao.” Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không nêu rõ các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục hay không, cũng như thời điểm, địa điểm và hình thức cụ thể.

Theo kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, Ukraine sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và nhượng bộ lãnh thổ. Tổng thống Zelensky, nhiệm kỳ đã hết, đang chịu sức ép từ Washington nhằm thúc đẩy bỏ phiếu, hướng tới một thỏa thuận hòa bình. Luật pháp Ukraine cấm bầu cử trong thời chiến, nhưng ông khẳng định Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử dân chủ nếu Mỹ đảm bảo một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng để chuẩn bị cơ sở hạ tầng và bảo đảm an ninh.

Cựu Tổng tư lệnh Ukraine, Valeriy Zaluzhnyi, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, nhận định: “Điều Ukraine cần không phải thời gian để tổ chức bầu cử, mà là hòa bình đạt được nhờ kết quả trên thực địa, bảo đảm tương lai cho các thế hệ sau.”

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga nhằm vào một ngôi nhà dân tại một quận ở Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 21/3/2026. Ảnh: Shutterstock.

Các nguồn tin cho biết, trong hai ngày đàm phán, phía Ukraine và Mỹ đã thảo luận các vấn đề về an ninh, bao gồm tăng cường năng lực phòng không, hợp tác sản xuất và triển khai thiết bị bay không người lái (drone), cũng như chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc ba bên trong thời gian tới. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể Tổng thống Donald Trump – tham gia đoàn đàm phán, cho rằng các cuộc thảo luận đã đạt “tiến triển nhất định”, dù Washington đang tập trung vào tình hình Trung Đông.

Về tình hình chiến sự, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Nga đang nỗ lực gia tăng các hoạt động trên tuyến đầu, lợi dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, song Ukraine đã gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã kiểm soát Potapivka, một ngôi làng nhỏ gần biên giới Nga ở vùng Sumy, phía Bắc Ukraine.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cảnh báo căng thẳng tại Trung Đông có thể ảnh hưởng tới các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Ukraine. Ông nhấn mạnh mối quan hệ giữa Anh và Mỹ vẫn mang tính nền tảng, đồng thời cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tận dụng các diễn biến khu vực để kéo dài xung đột, qua đó gây bất lợi cho Ukraine.

Trong bối cảnh này, Ukraine tiếp tục theo đuổi song song các nỗ lực ngoại giao và bảo đảm an ninh, với mục tiêu đạt được giải pháp lâu dài.

