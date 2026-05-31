Pháp kêu gọi lập liên minh an ninh hàng hải Âu - Á

Ngày 30/5, Pháp đã kêu gọi các quốc gia châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xem xét thành lập một liên minh an ninh hàng hải mới, nhằm tăng cường phối hợp bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược và duy trì quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin thúc đẩy định hướng mở rộng hợp tác an ninh vượt ra ngoài phạm vi châu Âu, hướng tới xây dựng một cơ chế liên kết giữa các quốc gia có cùng lợi ích chiến lược trong bảo đảm an ninh biển.

Theo các nguồn tin quốc tế, sáng kiến này tập trung vào việc thiết lập cơ chế phối hợp giữa lực lượng hải quân châu Âu và các đối tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - khu vực đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Liên minh được đề xuất có thể bao gồm các nội dung như tuần tra chung tại các tuyến hàng hải trọng yếu, chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu giám sát trên biển, bảo vệ hạ tầng dưới biển như cáp viễn thông và đường ống năng lượng, cũng như phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Giới chức Pháp nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là bảo đảm ổn định và duy trì “tự do hàng hải” theo luật pháp quốc tế, trong bối cảnh các tuyến vận tải biển toàn cầu ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro an ninh mới. Về bối cảnh chiến lược, động thái này nằm trong định hướng dài hạn của Paris nhằm mở rộng vai trò an ninh toàn cầu, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương, nơi Pháp có lợi ích kinh tế, quân sự đáng kể và hiện diện thông qua các vùng lãnh thổ hải ngoại.

Một số phân tích quốc tế cho rằng ,sáng kiến của Pháp phản ánh xu hướng các nước châu Âu gia tăng hiện diện an ninh ngoài khu vực truyền thống, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại các tuyến hàng hải quốc tế ngày càng phức tạp.

Hiện Pháp chưa công bố chi tiết về cơ chế hoạt động, cấu trúc tổ chức hay danh sách quốc gia tham gia tiềm năng. Tuy nhiên, đề xuất này được đánh giá có thể mở ra một khuôn khổ hợp tác an ninh hàng hải mới giữa châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AFP