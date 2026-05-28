Chiều tối và đêm nay, khu vực Thanh Hóa có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, chiều tối và đêm nay (28/5), các khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Ảnh minh họa.

Sáng và trưa 28/5, ở khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa rào và dông vài nơi ở vùng núi.

Do chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục 24 - 27 độ vĩ Bắc bị nén và dịch dần xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió trên cao nên chiều tối và đêm 28/5 đến ngày 30/5, khu vực Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa phố biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo từ ngày 31/5, mưa dông có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: Cấp 1.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo trong mưa dông, người dân cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; trên biển có lốc xoáy và sóng cao.

