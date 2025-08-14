Tổng thống Ukraine gặp Thủ tướng Anh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến London để gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhằm đánh giá tình hình trước cuộc hội đàm quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Ảnh: AFP.

Ông Zelensky, người đã có mặt tại Đức vào ngày 13/8, đã làm việc với các nhà lãnh đạo châu Âu để gây sức ép buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump không cho phép chia cắt lãnh thổ Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Ông Zelensky sẽ gặp Thủ tướng Anh lúc 9:30 sáng giờ địa phương tại dinh thự chính thức của thủ tướng Anh, số 10 phố Downing.

Hôm 13/8, tổng thống Mỹ đã tham gia cuộc họp trực tuyến do Đức tổ chức với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm cả ông Zelensky, người tìm cách đặt ra các ranh giới đỏ trước hội nghị thượng đỉnh về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Zelensky cho biết ông đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nhà lãnh đạo Nga đang “nói dối” về mong muốn chấm dứt chiến tranh.

Sau đó, ông Trump đã đe dọa sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu Nga không đồng ý hòa bình ở Ukraine. Mặc dù không nêu rõ hậu quả có thể là gì, ông đã cảnh báo về các lệnh trừng phạt kinh tế nếu cuộc họp ngày 15/8 không mang lại kết quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả mục đích của cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin ở Alaska là “chuẩn bị” cho cuộc gặp tiếp theo có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Zelensky.

Anh, Pháp và Đức, những đồng chủ tịch của cái gọi là “Liên minh những người tự nguyện”, đã nêu rõ lập trường của họ về con đường ngừng bắn ở Ukraine trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến hôm 13/8.

TD (theo Reuters)