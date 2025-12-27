Anh sẽ vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới

Theo các dự báo mới nhất, Anh đang trên đà trở lại top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối những năm 2030.

Anh sắp trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, vượt qua Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Nghiên cứu mới từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) cho biết tăng trưởng chậm hơn ở Pháp và Đức được dự đoán sẽ có lợi cho Anh, giúp nước này vượt qua Nhật Bản và giữ vị trí thứ năm toàn cầu trong 15 năm tới. Theo dự báo của trung tâm này, Anh sẽ chỉ đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Đức vào năm 2040. Nghiên cứu cho biết, nền kinh tế Anh sẽ tăng trưởng từ khoảng 4 nghìn tỷ đô la hiện nay lên khoảng 6,8 nghìn tỷ đô la vào năm 2040, tính theo giá hiện hành.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng ấn tượng này che giấu một xu hướng kém khả quan hơn đối với các hộ gia đình Anh. Xếp hạng GDP bình quân đầu người của Anh, một chỉ số được sử dụng rộng rãi để đánh giá mức sống, được dự đoán sẽ giảm từ vị trí thứ 19 trong năm nay xuống vị trí thứ 21 vào năm 2040, cho thấy thu nhập bình quân có thể không theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của đất nước. Thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng từ khoảng 57.000 USD lên 89.000 USD trong giai đoạn này, nhưng một số quốc gia được dự báo sẽ vượt qua Anh.

Cũng trong báo cáo mới nhất, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh lưu ý rằng cán cân quyền lực kinh tế đang tiếp tục dịch chuyển về phía Đông, với các nền kinh tế châu Á dự kiến ​​sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tăng trưởng toàn cầu trong những năm tới.

Mỹ dự kiến ​​sẽ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới, với sản lượng tăng lên khoảng 53 nghìn tỷ đô la vào năm 2040, trong khi Trung Quốc được dự báo sẽ thu hẹp phần lớn khoảng cách, đạt gần 48 nghìn tỷ đô la. Khi đo lường bằng sức mua tương đương, có tính đến sự khác biệt về giá cả và tiền tệ, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ vào đầu thập kỷ này.

Nghiên cứu cũng đưa ra dự báo rằng tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại ở mức khoảng 2,5% vào năm tới do mức thuế quan của Mỹ cao nhất trong một thế kỷ. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh đồng thời cảnh báo: “Nhiều tác động của những thay đổi trong chính sách thương mại vẫn chưa được thể hiện đầy đủ, trong khi những rủi ro đáng kể đối với triển vọng vẫn còn tồn tại, trên các lĩnh vực chính sách tài khóa, quan hệ quốc tế và động lực lạm phát.”

Thúy Hà

Nguồn: GB news