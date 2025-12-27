Trước cuộc gặp tại Mar-a-Lago: Lãnh đạo Mỹ, Ukraina ra tuyên bố cứng rắn

Cuộc đấu quyền lực 3 bên giữa Mỹ – Ukraine – Nga liên quan đến tiến trình chấm dứt xung đột đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất trong những ngày cuối năm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ), vào ngày 28/12 (theo giờ Mỹ), nhằm hoàn tất các vấn đề then chốt về một thỏa thuận hòa bình. Tuy vậy, ngay trước thềm cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo vẫn liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: The New York Times.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 26/12, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đang nắm giữ thế chủ động trong các cuộc đàm phán và thẳng thắn tuyên bố: “Ông Zelensky không có gì để nói cho đến khi tôi chấp thuận”. Ông đồng thời làm rõ lập trường của mình rằng sẽ xem xét và quyết định về thỏa thuận hòa bình mà ông Zelensky đưa ra chứ không phải chấp nhận ngay lập tức. Mặc dù vậy, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán rằng, “nó sẽ diễn ra tốt đẹp”.

Ngược lại, Tổng thống Zelensky cũng đang gây áp lực lên Tổng thống Trump bằng cách nhấn mạnh rằng khuôn khổ đã được thiết lập. Gần đây, ông tuyên bố với truyền thông quốc tế rằng “90% thỏa thuận hòa bình gồm 20 điều khoản đã được chuẩn bị”, xác định các vấn đề còn lại là tranh chấp lãnh thổ ở Donbas và kế hoạch vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Điều này có nghĩa là mặc dù khuôn khổ tổng thể đã được thiết lập thông qua các cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về “10% cuối cùng” liên quan đến các lợi ích cốt lõi.

Phân định lãnh thổ là một trong những trở ngại lớn trong đàm phán hòa bình Ukraine. Ảnh: Shutterstock.

Liên quan tới trở ngại lớn nhất là vấn đề phân định lãnh thổ, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng các quyết định nhạy cảm như nhượng bộ lãnh thổ sẽ tuân theo ý chí của người dân, chứ không phải quyết định đơn phương của tổng thống. Phát biểu hôm 26/12, ông Zelensky nói: "Nếu Nga đồng ý ngừng bắn tối thiểu 60 ngày, thỏa thuận hòa bình có thể được đưa ra trưng cầu dân ý toàn quốc." Tuy nhiên, thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cùng ngày đã bác bỏ điều này, cho rằng "đề xuất của Ukraine về cơ bản khác với các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nga" và đặc biệt thể hiện lập trường rằng "thời gian ngừng bắn 60 ngày là quá dài," cho thấy những khó khăn sắp tới.

Bên ngoài bàn đàm phán, các cuộc phô trương sức mạnh quân sự nhằm giành lợi thế cũng đang diễn ra rầm rộ. Nga ném bom dữ dội các cơ sở năng lượng và cảng biển của Ukraine. Ukraine tấn công các tuyến đường tiếp tế của Nga ở Biển Đen bằng các lực lượng phi đối xứng như máy bay không người lái dưới nước.

