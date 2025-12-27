Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Yangon trước cuộc tổng tuyển cử

Từ ngày 27/12, chính quyền quân sự Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm áp đặt tại thành phố Yangon kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Quyết định được đưa ra nhằm phục vụ cho cuộc tổng tuyển cử tại nước này.

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ban đầu, lệnh giới nghiêm tại Yangon - thành phố lớn nhất Myanmar và là nơi có khoảng 7 triệu dân - được áp đặt từ chiều tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Sau đó, thời gian này được thu hẹp dần xuống từ 1-3 giờ hằng ngày và nay được dỡ bỏ hoàn toàn.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, ông Zaw Min Tun, cho biết tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh doanh.

Gần đây, chính quyền quân sự Myanmar đã lên kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử và công bố lịch trình các đợt bỏ phiếu. Theo thông báo, sẽ có 3 đợt bỏ phiếu vào các ngày 28/12/2025, 11/1/2026 và 25/1/2026.

Tuy nhiên, thời điểm kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử hiện chưa được công bố./.

Theo TTXVN