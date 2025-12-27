Bộ ngoại giao Nga khuyến cáo công dân hạn chế đến Đức

Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã ra khuyến cáo kêu gọi công dân nước này hạn chế, thậm chí không nên đến Đức, cảnh báo nguy cơ bị đối xử phân biệt, quấy rối và gặp rủi ro pháp lý chỉ vì lý do quốc tịch.

Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân hạn chế tới Đức vì rủi ro pháp lý. Ảnh: RT

Phát biểu tại họp báo ngày 26/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp “quấy rối vô cớ” nhằm vào công dân Nga tại Đức. Theo bà, chính quyền Đức đang viện dẫn các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến xung đột Ukraine để biện minh cho những biện pháp được áp dụng một cách cứng nhắc và tùy tiện.

Bà Zakharova cho rằng, các hạn chế này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại mà còn bị mở rộng sang cả hàng hóa được mua hợp pháp để sử dụng cá nhân. Theo đó, hải quan Đức đã tịch thu các mặt hàng trị giá trên 300 euro của công dân Nga khi họ rời khỏi nước này, đồng thời tiến hành kiểm tra kéo dài khiến nhiều người bị lỡ chuyến bay và buộc phải mua vé mới, gây thiệt hại tài chính.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow đã nhiều lần chính thức nêu vấn đề với phía Đức, song đến nay chưa nhận được phản hồi. Theo bà Zakharova, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến công dân bình thường mà còn liên quan đến các nhân vật công chúng. Bà Zakharova nhấn mạnh: “Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi công dân Nga chỉ đến Đức trong những trường hợp thật sự cần thiết” đồng thời cáo buộc Berlin đang biến nước Đức thành một “vùng đất vô pháp” đối với người Nga, khi các cơ quan thực thi pháp luật bị cho là cố tình nhắm vào họ.

Đức hiện là một trong những quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine trong EU kể từ khi xung đột Nga - Ukraina leo thang năm 2022, với tổng giá trị hỗ trợ gần 44 tỷ euro, và nhiều lần công khai coi Nga là mối đe dọa an ninh lớn. Phía Nga bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây là lập luận nhằm biện minh cho chính sách đối đầu và gia tăng chi tiêu quân sự của phương Tây.

Minh Phương

Nguồn: RT, Alahed News.