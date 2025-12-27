Xuất khẩu quốc phòng Anh lập kỷ lục nhờ bán tàu chiến và máy bay chiến đấu

Chính phủ Anh cho biết giá trị xuất khẩu quốc phòng năm 2025 đã đạt mức cao nhất trong lịch sử, vượt 20 tỷ bảng Anh, nhờ các hợp đồng lớn về tàu chiến và máy bay chiến đấu. Các thỏa thuận không chỉ tạo hàng chục nghìn việc làm trong nước mà còn được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố liên kết quân sự với NATO trong bối cảnh an ninh toàn cầu nhiều biến động.

Xuất khẩu quốc phòng Anh lập kỷ lục. Ảnh: Defensehere

Theo thông báo ngày 26/12, Bộ Quốc phòng Anh (MoD) xác nhận tổng giá trị xuất khẩu quốc phòng trong năm 2025 đã vượt 20 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 27 tỷ USD), đánh dấu năm có giá trị cao nhất kể từ khi thống kê được ghi nhận từ năm 1983.

Phát biểu về số liệu trên, Bộ trưởng quốc phòng Anh Luke Pollard cho rằng xuất khẩu quốc phòng đang trở thành một công cụ của chính sách công nghiệp. Ông Pollard nói: “Chúng tôi đang cho thấy chính phủ thực hiện đúng cam kết đưa quốc phòng trở thành động lực tăng trưởng kinh tế trên toàn quốc, đồng thời tăng cường an ninh cho Anh và các đồng minh NATO”.

Nổi bật trong số các thỏa thuận là hợp đồng xuất khẩu tàu chiến lớn nhất từ trước đến nay của Anh, trị giá 10 tỷ bảng Anh, theo đó nước này sẽ đóng ít nhất năm khinh hạm Type 26 cho Na Uy. Thỏa thuận dự kiến tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động tại Anh và huy động hơn 430 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, Anh đạt được hợp đồng xuất khẩu tiêm kích lớn nhất “trong nhiều thập niên”, bán 20 máy bay Typhoon cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá trị ước tính 8 tỷ bảng Anh. Thương vụ này sẽ hỗ trợ khoảng 20.000 việc làm, đồng thời góp phần củng cố sườn phía Nam của NATO.

Ngoài các hợp đồng trên, Anh còn xuất khẩu 12 máy bay vận tải C-130 cho Thổ Nhĩ Kỳ, trị giá hơn 550 triệu bảng Anh, cùng 18 xe vận tải quân sự do hãng Supacat sản xuất cho quân đội Séc.

Hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu quốc phòng diễn ra song song với các sáng kiến hợp tác an ninh khác của Anh, bao gồm tăng cường phối hợp quân sự với Na Uy tại Bắc Đại Tây Dương, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ AUKUS với Australia, và tham gia Thỏa thuận Kiểm soát Xuất khẩu Quốc phòng cùng Pháp, Đức và Tây Ban Nha.

Bích Hồng

Nguồn: AA