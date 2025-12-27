Thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan - Campuchia chính thức hiệu lực từ 12h ngày 27/12

Sáng 27/12/2025, tại tỉnh Chanthaburi, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Thái Lan và Campuchia đã đặt bút ký kết tuyên bố chung, nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn trong 72 giờ, mở đường cho người dân vùng biên trở về nhà sau chuỗi ngày xung đột.

Thái Lan - Campuchia ký tuyên bố chung về ngừng bắn 72 giờ. Ảnh: Amarin TV

Lễ ký kết diễn ra tại cửa khẩu Ban Phakkad với sự tham gia của Đại tướng Natthaphon Narkphanit (Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan) và Đại tướng Tea Seiha (Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia) và dưới sự giám sát của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) do Chuẩn tướng Samsul Rizal bin Musa, Tùy viên Quân sự Malaysia tại Thái Lan, dẫn đầu.

Đây là kết quả sau 3 ngày làm việc khẩn trương của Ban thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) cùng các chuyên gia quân sự hai bên.

Mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là thiết lập lại sự ổn định, ngăn chặn nguy cơ leo thang chiến sự và tạo điều kiện an toàn cho dân thường khu vực giáp ranh quay lại sinh hoạt bình thường.

Phát biểu sau buổi lễ, lãnh đạo Bộ quốc phòng Thái Lan - Đại tướng Natthaphon cho biết tình hình thực địa sẽ được giám sát chặt chẽ trong vòng 72 giờ tới trước khi hai bên tiến hành các bước thảo luận chi tiết hơn. Ông khẳng định quân đội Thái Lan hiện đã kiểm soát 99% khu vực từng xảy ra giao tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphol Nakpanich phát biểu sau lễ kí kết. Ảnh: Thaich8

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphol Nakpanich nhấn mạnh: “Điểm quan trọng nhất trong tuyên bố chung này là cả hai bên thống nhất duy trì nguyên trạng lực lượng tại khu vực, không di chuyển hay triển khai thêm quân, đồng thời không tiến hành tấn công hoặc hành động khiêu khích. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12h00 hôm nay và sẽ được giám sát trong vòng 72 giờ để xác nhận tính liên tục”

Tuyên bố chung lần này được xem là bước đi quan trọng, mở ra cơ hội để hai nước giải quyết các vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình và tăng cường hợp tác trong tương lai. Để bảo đảm việc thực thi hiệu quả, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí tăng cường vai trò của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), phối hợp với Chủ tịch ASEAN, nhằm xác minh và giám sát việc tuân thủ tất cả các biện pháp được nêu trong Tuyên bố chung.

Nhật Lệ

Nguồn: Amarin TV, Thaich8