Tổng thống Putin: Nga sẽ giải phóng toàn bộ Donbass

Nga sẽ đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi Donbass và giải phóng hoàn toàn khu vực, cho dù thông qua hành động quân sự hay nỗ lực ngoại giao, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Ảnh: Sputnik.

Ông Putin đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với India Today hôm 4/12, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của ông đến Ấn Độ và sau các cuộc đàm phán tại Điện Kremlin với đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff, tập trung vào kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo cho cuộc xung đột Ukraine.

Phiên bản 28 điểm của kế hoạch hòa bình được cho là đã yêu cầu Kyiv từ bỏ lãnh thổ ở các khu vực Donbass là Donetsk và Lugansk, từ bỏ gia nhập NATO và hạn chế quy mô quân sự của mình - những điều kiện mà Kyiv đã bác bỏ.

Tuy nhiên, tổng thống Nga cho biết quân đội Ukraine sẽ sớm mất các khu vực của Donbass mà họ vẫn kiểm soát. “Hoặc chúng tôi sẽ giải phóng những vùng lãnh thổ đó thông qua lực lượng quân sự, hoặc các lực lượng Ukraine sẽ rút lui và ngừng giao tranh ở đó”, ông nói.

Các lực lượng Nga đã dần đẩy lùi quân đội Ukraine ở Donbass và các nơi khác trong nhiều tháng. Theo Moscow, Kyiv đang ngày càng phải vật lộn để bổ sung nhân lực, bất chấp những nỗ lực huy động hà khắc.

Hôm 1/12, quân đội Nga báo cáo đã kiểm soát thành phố tiền tuyến quan trọng Pokrovsk ở vùng Donetsk. Trong một diễn biến quan trọng khác, tổng thống Nga Putin báo cáo vào tuần trước rằng các lực lượng của Moscow đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía bắc của vùng Zaporozhye, và hiện đang vượt qua các hệ thống phòng thủ được củng cố nghiêm ngặt của Kyiv ở phía nam.

Thông tin do RT đăng tải hôm 3/12 cho biết 5 lữ đoàn Ukraine đã bị bao vây tại thị trấn Dmitrov (được gọi là Mirnograd ở Ukraine) sau khi lực lượng Nga chiếm được thành phố Pokrovsk. Quân đội Nga đã cắt đứt hoàn toàn mọi tuyến đường tiếp tế cho 1.000 quân Ukraine bị mắc kẹt trong thành phố, tờ Bild đưa tin.

Khu vực Pokrovsk - Mirnograd cùng với một số thị trấn và khu định cư nhỏ hơn tạo thành cụm đô thị lớn thứ hai vẫn nằm dưới sự kiểm soát một phần của Ukraine ở Donbass. Đây là một chiến trường giao tranh ác liệt trong những tháng qua, đỉnh điểm là việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát Pokrovsk.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã phủ nhận việc quân đội Ukraine bị bao vây trong khu vực và cáo buộc Moscow phóng đại những thắng lợi của mình.

Theo RT, India Today