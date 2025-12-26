Hàn Quốc: Seoul chìm trong đợt rét đậm kỷ lục, nhiệt độ khoảng -12 độ C

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, ngày 26/12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh đã tràn xuống Bán đảo Triều Tiên, khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực của Hàn Quốc giảm sâu, ghi nhận mức thấp nhất kể từ đầu mùa Đông năm nay.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, chính quyền các địa phương đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Vào sáng 26/12, nhiệt độ tại thủ đô Seoul giảm xuống khoảng -12 độ C. Do ảnh hưởng của gió mạnh, nhiệt độ cảm nhận thực tế xuống còn khoảng -17 độ C.

Tại một số khu vực miền núi như Gapyeong, mức nhiệt có thể giảm tới -20 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Seoul dự kiến chỉ ở mức -4°C, khiến tình trạng băng giá kéo dài suốt cả ngày.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã ban hành cảnh báo rét đậm trên diện rộng, bao trùm khu vực thủ đô Seoul, vùng phụ cận và các tỉnh miền trung như Gangwon và Chungcheong Bắc. Theo dự báo, đợt rét này có thể kéo dài đến hết sáng 28/12.

Thời tiết lạnh giá đã bắt đầu ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị. Khoảng 20h tối 25/12 (giờ địa phương), một đường ống dẫn nước cứu hỏa tại quận Gangdong (Seoul) bị vỡ, khiến nước tràn ra mặt đường và nhanh chóng đóng băng, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã kịp thời khắc phục sự cố, hút nước, sửa chữa đường ống và rải muối chống trơn trượt.

Chính quyền thành phố Seoul đã chính thức vận hành Trung tâm Hỗ trợ rét đậm toàn diện, tập trung vào các biện pháp bảo vệ hạ tầng, phòng ngừa nứt vỡ đường ống nước sinh hoạt, tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài và giữ ấm đầy đủ.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân chú ý bảo vệ sức khỏe, giữ ấm cơ thể nhằm phòng tránh các bệnh liên quan đến thời tiết lạnh trong đợt rét mạnh này./.

Theo TTXVN