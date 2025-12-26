Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Hàn Quốc: Seoul chìm trong đợt rét đậm kỷ lục, nhiệt độ khoảng -12 độ C

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, ngày 26/12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh đã tràn xuống Bán đảo Triều Tiên, khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực của Hàn Quốc giảm sâu, ghi nhận mức thấp nhất kể từ đầu mùa Đông năm nay.

Hàn Quốc: Seoul chìm trong đợt rét đậm kỷ lục, nhiệt độ khoảng -12 độ C

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, ngày 26/12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh đã tràn xuống Bán đảo Triều Tiên, khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực của Hàn Quốc giảm sâu, ghi nhận mức thấp nhất kể từ đầu mùa Đông năm nay.

Hàn Quốc: Seoul chìm trong đợt rét đậm kỷ lục, nhiệt độ khoảng -12 độ C

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, chính quyền các địa phương đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Vào sáng 26/12, nhiệt độ tại thủ đô Seoul giảm xuống khoảng -12 độ C. Do ảnh hưởng của gió mạnh, nhiệt độ cảm nhận thực tế xuống còn khoảng -17 độ C.

Tại một số khu vực miền núi như Gapyeong, mức nhiệt có thể giảm tới -20 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Seoul dự kiến chỉ ở mức -4°C, khiến tình trạng băng giá kéo dài suốt cả ngày.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã ban hành cảnh báo rét đậm trên diện rộng, bao trùm khu vực thủ đô Seoul, vùng phụ cận và các tỉnh miền trung như Gangwon và Chungcheong Bắc. Theo dự báo, đợt rét này có thể kéo dài đến hết sáng 28/12.

Thời tiết lạnh giá đã bắt đầu ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị. Khoảng 20h tối 25/12 (giờ địa phương), một đường ống dẫn nước cứu hỏa tại quận Gangdong (Seoul) bị vỡ, khiến nước tràn ra mặt đường và nhanh chóng đóng băng, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã kịp thời khắc phục sự cố, hút nước, sửa chữa đường ống và rải muối chống trơn trượt.

Chính quyền thành phố Seoul đã chính thức vận hành Trung tâm Hỗ trợ rét đậm toàn diện, tập trung vào các biện pháp bảo vệ hạ tầng, phòng ngừa nứt vỡ đường ống nước sinh hoạt, tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài và giữ ấm đầy đủ.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân chú ý bảo vệ sức khỏe, giữ ấm cơ thể nhằm phòng tránh các bệnh liên quan đến thời tiết lạnh trong đợt rét mạnh này./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Bán đảo Triều Tiên #Hàn quốc #Rét đậm #Không khí lạnh #Mất an toàn giao thông #Lực lượng chức năng #Các tỉnh miền trung #Kỷ lục #Giáng sinh #Thời tiết

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga sẵn sàng ký văn bản cam kết không tấn công NATO

Nga sẵn sàng ký văn bản cam kết không tấn công NATO

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa tuyên bố sẵn sàng thảo luận việc xây dựng một văn kiện pháp lý quốc tế, trong đó khẳng định không có kế hoạch tấn công các quốc gia NATO, coi đây là một phần của các cuộc đàm phán an ninh rộng hơn. Moscow nhấn mạnh vẫn để ngỏ đối thoại...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh