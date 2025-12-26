Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi mở rộng năng lực sản xuất tên lửa và đạn pháo

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 26/12 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy công nghiệp quốc phòng mới nhằm mở rộng năng lực sản xuất tên lửa và đạn pháo, đồng thời nhấn mạnh việc gia tăng sản lượng là yếu tố then chốt để củng cố năng lực răn đe chiến tranh.

Hình ảnh do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA, đăng tải ngày 26 tháng 12 năm 2025 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí lớn và kêu gọi mở rộng sản xuất tên lửa và đạn pháo. Ảnh: Yonhap

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim đã đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thị sát các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trọng điểm, nơi ông kiểm tra tình hình sản xuất tên lửa và đạn pháo trong quý IV. KCNA không nêu rõ thời điểm cụ thể của chuyến thị sát cũng như vị trí các nhà máy.

KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê chuẩn các dự thảo văn kiện về hiện đại hóa các doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn để trình lên đại hội đảng quan trọng dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm 2026, nhằm vạch ra kế hoạch phát triển cho Triều Tiên trong 5 năm tới.

KCNA trích dẫn lời chủ tịch Kim Jong-un: “Để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của lực lượng tên lửa và pháo binh Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cần liên tục nâng cao trình độ hiện đại hóa của ngành công nghiệp quốc phòng thông qua việc xây dựng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng mới theo kế hoạch”. Ông nhấn mạnh: “Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất tên lửa và đạn pháo có ý nghĩa tối quan trọng trong việc tăng cường năng lực răn đe chiến tranh”.

Tháp tùng ông Kim trong chuyến thị sát có ông Jo Chun-ryong, Bí thư Đảng, và ông Kim Jong-sik, Phó Cục trưởng thứ nhất phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ảnh do Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 25 tháng 12 năm 2025 cho thấy một tàu ngầm tên lửa dẫn đường chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân nặng 8.700 tấn đang được xây dựng. Ảnh: Yonhap.

Giới quan sát cho rằng chuyến thị sát này nhằm rà soát các thành tựu trong lĩnh vực quốc phòng trước thềm Đại hội Đảng lần thứ chín, dự kiến diễn ra vào đầu năm tới. Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 25/12 cũng đưa tin ông Kim đã thị sát một tàu ngầm tên lửa dẫn đường chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân, trọng tải 8.700 tấn, đang trong quá trình đóng mới.

Theo bản tin của KCNA, ông Kim cho rằng các tàu khu trục tấn công và tàu ngầm hạt nhân đang được đóng mới sẽ “tạo bước nhảy vọt trong việc tăng cường năng lực tác chiến của các hạm đội”. Ông cũng cam kết “đẩy nhanh và mở rộng cả về tốc độ lẫn quy mô việc đóng mới các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm, đồng thời liên tục trang bị cho chúng các hệ thống vũ khí tấn công đa dạng”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định nước này sẽ duy trì chính sách và nguyên tắc an ninh quốc gia dựa trên việc răn đe hạt nhân. Ông Kim cũng khẳng định lực lượng hạt nhân của nước này nhằm bảo đảm lâu dài môi trường hòa bình và an ninh tuyệt đối cho đất nước.

Thanh Vân

Nguồn Yonhap News.