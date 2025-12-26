Kiều bào là cầu nối quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước

Kiều bào không chỉ là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc, mà còn là cầu nối quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản trả lời phỏng vấn của TTXVN. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Nhật Bản, Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, đưa ra nhận định trên trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Tokyo trước thềm Đại hội (ngày 26-27/12).

Nhận định về những bước phát triển của đất nước Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết là người đã có nhiều năm sinh sống, làm việc và gắn bó với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, ông cảm nhận rõ rệt sự đổi thay tích cực và mạnh mẽ của đất nước. Đặc biệt là trong những năm gần đây. Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế, không chỉ bằng tốc độ phát triển kinh tế mà còn bằng sự chủ động, bản lĩnh trong hội nhập và đối thoại toàn cầu. Những dự án tầm cỡ quốc tế, những công trình biểu tượng khu vực, hay sản phẩm “made in Vietnam” đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn khiến những người con xa xứ rất xúc động.

Điều khiến ông Nguyễn Hồng Sơn xúc động nhất là tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và sự đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước. Những thành tựu ấy không chỉ là kết quả của đường lối đúng đắn, mà còn là minh chứng cho sức mạnh nội lực và tinh thần dân tộc bền bỉ.

Là một trong 20 đại biểu kiều bào vinh dự được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại thủ đô Hà Nội, ông càng thấm thía trách nhiệm của mình trong việc kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu nước và góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển, hội nhập và giàu bản sắc.

Ông Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ tin tưởng rằng kiều bào không chỉ là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc, mà còn là cầu nối quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước. Điều này đã được khẳng định rõ trong nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và còn nguyên giá trị suốt 20 năm qua.

Trong kỷ nguyên mới, khi Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cần xác định rõ mỗi người cần là một “sứ giả nhân dân” - lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, năng động và sáng tạo.

Tại Nhật Bản, ông chứng kiến nhiều bạn trẻ không chỉ học tập, lao động chăm chỉ mà còn khởi nghiệp, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt-Nhật ngày càng sâu sắc. Những tấm gương này đang được các cơ quan đại diện ngoại giao, các Hội đoàn cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nêu gương, biểu dương để khuyến khích các bạn trẻ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cho rằng để đóng góp hiệu quả hơn, cộng đồng cần tăng cường liên kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời chủ động tham gia các hoạt động hướng về quê hương. Khi mỗi người Việt ở nước ngoài đều ý thức được vai trò của mình, đó sẽ là nguồn lực quý báu góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và đầy tự tin.

Khi được hỏi về chính sách hiện nay của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc và nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Những chính sách gần đây ngày càng toàn diện, từ bảo hộ công dân, hỗ trợ hội nhập, đến khuyến khích kiều bào đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đặc biệt, việc lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng và tạo điều kiện để kiều bào tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa trong nước là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Trong bối cảnh mới, ông Nguyễn Hồng Sơn khuyến nghị cần có cơ chế cụ thể hơn nữa về thể chế, tài chính để hỗ trợ thế hệ trẻ kiều bào giữ gìn tiếng Việt, hiểu biết văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để họ tham gia các chương trình khởi nghiệp, nghiên cứu, chuyển giao tri thức về Việt Nam.

Ông cho biết tại Nhật Bản, tinh thần hướng về quê hương của bà con kiều bào rất rõ rệt, đặc biệt là trong các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và kết nối doanh nghiệp. Ông tin tưởng rằng nếu chính sách tiếp tục đồng hành, lắng nghe và khơi dậy được tiềm năng ấy, cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ ngày càng gắn bó, tự hào và tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

