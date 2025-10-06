Tổng thống Nga Putin: Việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ phá hủy quan hệ với Mỹ

Hãng tin Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để tấn công tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga, thì điều này sẽ dẫn đến sự phá hủy mối quan hệ giữa Moscow và Washington và đánh dấu một giai đoạn leo thang mới trong cuộc xung đột.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: NTB

Trong tuyên bố được đưa ra hồi tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết rằng Washington đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa có khả năng tấn công sâu vào Nga, bao gồm cả Moscow, mặc dù vẫn chưa rõ liệu quyết định cuối cùng đã được đưa ra hay chưa.

Trả lời về vấn đề này, phát biểu trong một đoạn video clip do phóng viên truyền hình nhà nước Nga Pavel Zarubin công bố vào ngày 5/10, tổng thống Nga Putin nói rằng: “Điều này sẽ dẫn đến sự phá hủy mối quan hệ của chúng ta, hoặc ít nhất là những xu hướng tích cực đã xuất hiện trong mối quan hệ này”.

Trước đó, ngày 2/10, Tổng thống Nga nói rằng, Ukraine không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ và do đó bất kỳ việc cung cấp tên lửa nào như vậy cho Ukraine sẽ gây ra “giai đoạn leo thang hoàn toàn mới và mang tính chất khác biệt” trong cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng như trong quan hệ Nga - Mỹ.

Ông nói thêm rằng, tên lửa Tomahawk có thể gây hại cho Nga, nhưng Nga sẽ bắn hạ chúng và cải thiện khả năng phòng không của mình.

Tổng thống Putin một lần nữa mô tả cuộc xung đột Nga - Ukraine là bước ngoặt trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây, mà ông cho là liên quan đến việc mở rộng NATO và xâm phạm đến an ninh của Moscow.

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 2.500km, điều đó có nghĩa là nếu Ukraine có được tên lửa này thì Điện Kremlin và toàn bộ phần nước Nga ở châu Âu sẽ nằm trong tầm ngắm.

Tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: Nationalinterest

Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các khu vực Ukraine, đặc biệt là vào hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự.

Ngày 5/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã phóng khoảng 550 tên lửa, UAV vào lãnh thổ Ukraine trong đợt không kích tầm xa từ sáng sớm ngày 5/10.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, Ukraine cần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ và triển khai nhanh các thỏa thuận quốc phòng, đặc biệt là về phòng không.

Bên cạnh đó, theo hãng tin Tass, trong bài đăng trên kênh Telegram, Tổng thống Zelensky khẳng định: “Một lệnh ngừng bắn đơn phương trên không là có thể, và điều đó có thể mở đường cho ngoại giao thực sự. Mỹ và châu Âu phải hành động để buộc Nga dừng lại”. Tuy nhiên, ông không nêu cách cụ thể để thực hiện lệnh ngừng bắn này như thế nào.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, Tass