Mỹ kêu gọi đối thoại, đề nghị làm trung gian Campuchia - Thái Lan

Ngày 25/12, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ quan ngại về tình hình biên giới Campuchia và Thái Lan, đồng thời cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi đối thoại, đề nghị làm trung gian Campuchia–Thái Lan. Ảnh: The Commune.

Phát biểu trong trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ sự quan ngại về tình trạng bạo lực đang diễn ra và nhắc lại mong muốn hoà bình của Tổng thống Donald Trump.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio nhấn mạnh “sự cần thiết phải thực thi đầy đủ các Thỏa thuận Hòa bình Kuala Lumpur”. Hai quốc gia Đông Nam Á đã ký thỏa thuận hòa bình này vào tháng 10 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị đình chỉ sau một vụ nổ mìn khiến nhiều binh sĩ Thái Lan bị thương nặng tại một tỉnh biên giới. Tuyên bố của Mỹ khẳng định Washington “sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định giữa Campuchia và Thái Lan”.

Nỗ lực ngoại giao diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo và an ninh ngày càng trầm trọng. Thái Lan và Campuchia đã tiến hành cuộc tiếp xúc quân sự trực tiếp đầu tiên tại tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) vào ngày 24/12, trong khi các cuộc đụng độ tiếp tục tái diễn kể từ ngày 8/12. Cuộc tiếp xúc quân sự chỉ diễn ra trong chưa đầy một giờ và dự kiến sẽ được nối tiếp bằng các vòng đàm phán khác vào cuối tuần này.

Thái Lan và Campuchia tiến hành cuộc tiếp xúc quân sự trực tiếp đầu tiên tại tỉnh Chanthaburi ngày 24/12. Ảnh: Thai Newsroom.

Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia kéo dài đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với ổn định khu vực Đông Nam Á, đồng thời làm lộ rõ tính dễ tổn thương của những thỏa thuận ngoại giao đạt được trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến, kỳ vọng các bên sớm đạt được một lệnh ngừng bắn có tính bền vững.

Thanh Giang

Nguồn: News.Az.