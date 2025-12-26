Thổ Nhĩ Kỳ triệt phá mạng lưới IS trước thềm Giáng sinh và năm mới

Ngày 25/12, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn tại Istanbul, bắt giữ 115 đối tượng bị tình nghi có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh giới chức nước này cảnh báo nguy cơ gia tăng các âm mưu tấn công nhằm vào dịp Giáng sinh và Năm mới 2026.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn tại Istanbul. Ảnh: Huriyet Daily News.

Theo Văn phòng Công tố trưởng Istanbul, nhà chức trách đã ban hành 137 lệnh bắt giữ và triển khai đồng loạt hơn 100 cuộc đột kích tại nhiều địa điểm trong thành phố. Các nghi phạm bị cáo buộc tham gia lên kế hoạch tấn công khủng bố, đặc biệt nhắm vào những người không theo đạo Hồi trong các hoạt động lễ hội cuối năm. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ súng ngắn, đạn dược cùng nhiều tài liệu tuyên truyền của IS.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiến dịch hiện vẫn đang được mở rộng nhằm truy tìm các đối tượng còn lại, đồng thời nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa cần thiết trong giai đoạn nhạy cảm về an ninh, khi các địa điểm công cộng và sự kiện đông người có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công.

Động thái trên nằm trong chuỗi nỗ lực liên tục của Ankara nhằm ngăn chặn sự hồi sinh của IS trong và ngoài khu vực. Trước đó, Tổ chức Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã bắt giữ một nhân vật cấp cao của IS tại khu vực Afghanistan – Pakistan, trong khi đầu tháng 12, hơn 200 cá nhân khác cũng bị bắt với cáo buộc tài trợ hoặc hỗ trợ tổ chức này.

Thổ Nhĩ Kỳ chính thức liệt IS vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 2013. Kể từ đó, nước này đã tiến hành hàng nghìn chiến dịch an ninh nhằm làm suy yếu các mạng lưới cực đoan, trong bối cảnh IS dù suy giảm về lãnh thổ nhưng vẫn bị đánh giá là mối đe dọa dai dẳng đối với an ninh khu vực và quốc tế.

Lực lượng an ninh Syria thông báo đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: Arab New.

Trong khi đó, ngày 24/12, lực lượng an ninh Syria thông báo đã bắt giữ Taha al-Zoubi, còn gọi là Abu Omar Tabiya, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), trong chiến dịch đột kích tại thành phố al-Moadamiya, ngoại ô thủ đô Damascus.

Theo nhà chức trách, al-Zoubi được xác định là đối tượng cầm đầu mạng lưới IS tại Damascus và các khu vực lân cận. Cùng thời điểm, lực lượng an ninh đã bắt giữ một số trợ thủ thân cận của đối tượng, đồng thời thu giữ đai bom liều chết và nhiều vũ khí quân dụng tại nơi ẩn náu. Bộ Nội vụ Syria cho biết chiến dịch được tiến hành sau quá trình theo dõi, thu thập tình báo kéo dài, với sự phối hợp giữa Cơ quan Tình báo Tổng hợp Syria và liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu. Giới chức nhận định đây là đòn giáng mạnh nhằm làm suy yếu các mạng lưới IS còn hoạt động tại thủ đô Damascus.

Nhà chức trách Syria khẳng định sẽ tiếp tục truy quét các phần tử IS còn lại, đồng thời cảnh báo mọi hành vi tham gia hoặc tiếp tay cho tổ chức khủng bố này đều sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Thu Uyên

Nguồn: MSN, Anadolu Ajansı