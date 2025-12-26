Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì họp cấp cao về xây dựng Đảng, chống tham nhũng

Ngày 25/12, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị để nghiên cứu và triển khai công tác xây dựng Đảng trong sạch và chống tham nhũng năm 2026. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị cấp cao về xây dựng Đảng, chống tham nhũng. Ảnh: The Star.

Hội nghị đánh giá: Năm 2025, dưới sự lãnh đạo kiên định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát các cấp đã tiếp tục thúc đẩy đấu tranh xây dựng Đảng trong sạch và chống tham nhũng, duy trì lập trường cứng rắn trong chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường triển khai chiến dịch “Năm xây dựng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật một cách quy phạm hóa, pháp trị hóa và chính quy hóa”, nhằm đạt được những tiến bộ và kết quả mới trong việc thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của công tác thanh tra và giám sát kỷ luật.

Hội nghị nhấn mạnh, năm 2026, cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát các cấp cần thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện với các tiêu chuẩn cao hơn và các biện pháp hiệu quả hơn, nhằm tạo nền tảng bảo đảm vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030).

Kiên trì đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện để các quan chức không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng, từ đó liên tục nâng cao hiệu quả tổng thể của các nỗ lực chống tham nhũng. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh xây dựng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng quy phạm hóa, pháp trị hóa và chính quy hóa, nỗ lực rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát vững mạnh.

Trước đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị, nghe báo cáo công tác năm 2025 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia, đồng thời thảo luận công tác chuẩn bị cho Hội nghị toàn thể lần thứ năm khóa XX, dự kiến diễn ra từ 12–14/1/2026.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.