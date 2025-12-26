Bộ Ngoại giao Nga: Hy vọng tổng thống Mỹ Donald Trump “thực tế và lý trí” trong vấn đề Venezuela

Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/12 cho biết, Nga kịch liệt lên án các hành động của Mỹ nhằm phá hoại sự ổn định của Venezuela, tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng thời bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thể hiện “tính thực tế và lý trí”, giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp pháp lý.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/12/2025 cho biết, Nga kịch liệt lên án các hành động của Mỹ nhằm phá hoại sự ổn định của Venezuela. Ảnh: Holodomormuseum.

Bà Zakharova nói rằng hiện nay trật tự pháp luật tại vùng biển Caribe đang rơi vào tình trạng hỗn loạn; một số hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu, như cướp biển, trộm cướp và cướp bóc đang có dấu hiệu tái diễn. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi kiên quyết lên án những hiện tượng này và kêu gọi duy trì pháp quyền cũng như sự ổn định trong lĩnh vực hàng hải”.

Bà cho biết, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/12 thảo luận về tình hình Venezuela, đa số các nước thành viên đã lên án việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Caribe và trên thực tế tiến hành phong tỏa đường biển đối với Venezuela. Nga cho rằng Mỹ Latinh và Caribe phải duy trì vị thế là khu vực hòa bình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định sự ủng hộ của Moskva đối với những nỗ lực của chính phủ Tổng thống Maduro trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, cũng như duy trì ổn định và an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Nga tại Venezuela cũng như các chuyên gia Nga tại nước này vẫn đang làm việc bình thường.

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn tình hình diễn biến theo hướng “mang tính phá hoại”. Bà nói: “Chúng tôi hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump, với tinh thần thực tế và lý trí, sẽ tìm ra một giải pháp có thể được cả hai bên chấp nhận trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”.

Thời gian gần đây, Mỹ liên tục gia tăng sức ép đối với Venezuela. Ảnh: BBC

Thời gian gần đây, Mỹ liên tục gia tăng sức ép đối với Venezuela. Kể từ ngày 10/12, Mỹ đã ba lần tiến hành chặn giữ các tàu chở dầu liên quan đến Venezuela tại vùng biển lân cận nước này, đồng thời tuyên bố tịch thu lượng dầu thô trên các tàu. Ngày 16/12, ông Trump ra lệnh áp đặt “phong tỏa toàn diện và triệt để” đối với tất cả các tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt ra vào Venezuela. Chính phủ Venezuela nhiều lần cáo buộc Mỹ tìm cách thúc đẩy thay đổi chính quyền tại nước này và mở rộng hiện diện quân sự tại Mỹ Latinh, đồng thời lên án việc Mỹ chặn giữ các tàu chở dầu là hành vi “cướp biển”.

Thanh Vân

