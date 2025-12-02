Tổng thống Maduro: Venezuela không muốn “nền hòa bình của kẻ nô lệ”

Trong bối cảnh quan hệ với chính quyền Mỹ leo thang căng thẳng, phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ bên ngoài dinh tổng thống, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố ông thề “trung thành tuyệt đối” với nhân dân, đồng thời cam kết tiếp tục bảo vệ chủ quyền và tự do của quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: Reuters.

Ông Maduro nhấn mạnh: “Chúng ta muốn hòa bình, nhưng là hòa bình với chủ quyền, bình đẳng và tự do. Chúng ta không muốn nền hòa bình của kẻ nô lệ hay thuộc địa”. Ông cũng nhắc lại lời thề trước linh cữu cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Ông nói: “Như tôi đã thề trước thi hài Tổng tư lệnh Chavez trước khi chia tay ông, rằng tôi tuyệt đối trung thành dù phải đánh đổi bằng cuộc sống và sự bình yên. Tôi thề với nhân dân sự trung thành tuyệt đối. Hãy tin rằng tôi sẽ không bao giờ phản bội nhân dân, không bao giờ, không bao giờ”.

Căng thẳng Mỹ - Venezuela đã gia tăng nhiều tháng qua, bao gồm các vụ tấn công nhằm vào tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên biển Caribe và các cảnh báo mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ của Washington. Tuần trước, Mỹ liệt nhóm Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, cáo buộc Tổng thống Maduro có liên quan, tuy ông bác bỏ mọi cáo buộc.

Hôm 30/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã điện đàm với ông Maduro lần đầu tiên kể từ khi trở lại Nhà Trắng, trong khi dự kiến chiều 1/12 (giờ địa phương) sẽ họp với các cố vấn cấp cao để thảo luận các bước tiếp theo liên quan Venezuela. Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên chủ chốt trong nội các và nhóm an ninh quốc gia Mỹ: Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Phó Chánh văn phòng Stephen Miller.

Trước diễn biến này, cùng ngày từ khu vực Nam Mỹ, tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh lập trường tôn trọng chủ quyền Venezuela, khẳng định nguyên tắc tự quyết của các dân tộc và tuân thủ Hiến pháp.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự và ngoại giao leo thang, Venezuela vừa tăng cường sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa, vừa khẳng định cam kết đối thoại trực tiếp với Mỹ, đồng thời bảo vệ chủ quyền và ổn định khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, The Straits Times