Tổng thống Trump xác nhận điện đàm với Tổng thống Venezuela Maduro giữa lúc căng thẳng leo thang

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/11 xác nhận rằng, ông đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong những ngày gần đây, giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng và sự hiện diện quân sự lớn của Mỹ tại vùng Caribe.

Tổng thống Donald Trump xác nhận điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro Ảnh: Hindustan Times

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực một,Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng ông đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Tuy nhiên, ông Trump từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc trao đổi, chỉ nói rằng: “Tôi không thể nói nó diễn ra tốt hay xấu .Tôi không muốn bình luận... đó chỉ là một cuộc gọi.”

Theo các nguồn tin, cuộc điện đàm diễn ra vào tuần trước và có thể bao gồm thảo luận về một cuộc gặp trực tiếp hoặc các điều kiện ân xá nếu Maduro từ chức. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đưa ra tối hậu thư cứng rắn: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải tự nguyện từ chức hoặc đối mặt với biện pháp quân sự. Nhưng trong phát biểu ngày 30/11, Tổng thống Trump từ chối xác nhận. Trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng việc ông Maduro thay đổi lập trường có thể cứu sống nhiều người.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng không phận trên và quanh Venezuela nên được coi là “đóng hoàn toàn”, Ngay sau tuyên bố trên, theo các nguồn tin quốc phòng cùng dữ liệu theo dõi chuyến bay Mỹ trong những ngày gần đây, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc diễn tập mô phỏng không kích nhằm vào Venezuela.

Phản ứng trước loạt hành động mới của Mỹ, Caracas đã lên án mạnh mẽ. Tổng thống Maduro đã gửi thư tới OPEC và các nước thành viên, khẳng định Venezuela sẽ bảo vệ các nguồn tài nguyên năng lượng và phản đối mọi hành động quân sự của Mỹ, đồng thời gọi các biện pháp của Washington là hành động “chiếm đoạt bằng quân lực”.

Chính quyền Maduro đã đặt quân đội trong tình trạng báo động đỏ, triển khai tập trận quy mô lớn và khẳng định sẽ “bảo vệ chủ quyền đến cùng”.

Nhật Lệ

Nguồn Xinhua, Reuters, France24 english