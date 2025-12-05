“Tin tốt” về nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine có thể sẽ xuất hiện trong vài tuần tới

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa cho biết, Washington đang nhìn thấy những tín hiệu tiến triển trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và có thể sẽ xuất hiện “tin tốt” chỉ trong vài tuần tới.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: TASS.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC News ngày 4/12, Phó Tổng thống JD Vance nhận định tiến trình hòa đàm đã đạt được những bước tiến đáng kể, dù vẫn còn những vướng mắc chưa thể giải quyết ngay.

Ông Vance cho biết: “Dù sao thì chúng ta cũng đã đi được một quãng đường dài, nhưng chưa hoàn toàn về đích. Tuy vậy, tôi tin rằng chúng ta có hy vọng - hy vọng sẽ có một số tin tốt trong vài tuần tới.”

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông khẳng định chính quyền Mỹ đang “rất nỗ lực” để thúc đẩy hòa bình.

Ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đang kiến tạo hòa bình trên khắp thế giới. Chúng tôi đang giải quyết các cuộc chiến theo những cách chưa từng có. Tám cuộc xung đột và một cuộc nữa là Nga - Ukraine. Nếu điều đó khả thi và tôi tin cuối cùng chúng tôi sẽ đạt được chúng tôi đang làm việc rất quyết liệt để hướng tới điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: Global News.

Theo Washington, nền tảng cho tiến trình hòa giải là bản kế hoạch 28 điểm do Mỹ đề xuất, trong đó yêu cầu Ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ, cam kết không gia nhập NATO và cắt giảm quy mô quân đội. Tuy nhiên, sau các cuộc tham vấn với Ukraine và các đối tác châu Âu tại Geneva hôm 23/11, một số nội dung đã được điều chỉnh. Tổng thống Trump sau đó cho biết bản kế hoạch đã được sửa đổi để phản ánh lập trường của cả Moscow và Kiev, số điểm cũng được rút xuống còn 22. Một vài vấn đề gây tranh cãi vẫn đang được đàm phán.

Trong những ngày gần đây, đội ngũ của ông Trump liên tục tăng tốc hoạt động ngoại giao. Ngày 2/12, đại diện Mỹ đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Hai ngày sau, phái đoàn Mỹ tiếp tục thảo luận với đại diện Ukraine tại Florida. Các cuộc tiếp xúc dồn dập này được cho là nhằm thu hẹp khác biệt còn lại giữa Nga và Ukraine, mở ra kỳ vọng về một khuôn khổ thỏa thuận khả thi trong tương lai gần.

Thu Uyên

Nguồn: Tass