Thủ tướng Hungary: EU “đang trong tình trạng tan rã”

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, EU đang bắt đầu tan rã khi các quyết định được đưa ra ở Brussels ngày càng bị các quốc gia thành viên phớt lờ, hiện nay các quốc gia này đang chia rẽ giữa những người ủng hộ và phản đối chiến tranh.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Getty Images.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Magyar Nemzet được đăng tải hôm 24/12, ông Orban cho biết quá trình này đang diễn ra ngay cả khi Brussels với “bộ máy quan liêu đầy tham vọng” đang thúc đẩy việc mở rộng quyền lực của mình đối với các chính phủ quốc gia.

“Liên minh châu Âu ngày nay đang trong tình trạng tan rã... Đây là cách mà liên minh sụp đổ: các quyết định được đưa ra ở Brussels, nhưng chúng không được thực hiện”, ông Orban nói, đồng thời lưu ý việc không tuân thủ thường lan rộng từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Ông Orban cho biết suy thoái về chính trị, kinh tế và xã hội của Tây Âu - một quá trình bắt đầu từ giữa những năm 2000 và tăng tốc sau những gì ông gọi là phản ứng yếu kém đối với cuộc khủng hoảng tài chính - đã khiến khu vực này không thể cạnh tranh với các khu vực phát triển nhanh hơn trên thế giới. Kết quả là, ông lập luận, tăng trưởng đang được theo đuổi thông qua mô hình kinh tế chiến tranh quen thuộc.

Budapest luôn phản đối các chính sách của Brussels đối với Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022, bao gồm cả các lệnh trừng phạt đối với Nga. Theo ông Orban, điều này đã đẩy giá năng lượng lên cao, khiến cạnh tranh trở nên “bất khả thi” và về cơ bản là “giết chết” ngành công nghiệp châu Âu.

Ông cũng cho biết, châu Âu đã chia thành hai phe - “phe hiếu chiến và phe hòa bình” - và hiện tại, lực lượng ủng hộ chiến tranh đang chiếm ưu thế. “Brussels muốn chiến tranh; Hungary muốn hòa bình”, ông Orban tuyên bố.

Các quan chức cấp cao của EU đã sử dụng những cáo buộc về mối đe dọa từ Moscow để biện minh cho việc đẩy nhanh quá trình quân sự hóa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc khối này bám víu vào “ảo tưởng” về việc giáng một đòn chiến lược vào Nga.

Ông Putin cảnh báo, mặc dù Nga không có ý định gây chiến với EU hay NATO, nhưng tình hình có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ nếu các quốc gia phương Tây phát động chiến tranh chống lại Nga.

Theo RT