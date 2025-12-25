Mỹ gây sức ép toàn diện lên Venezuela

Theo New York Post, Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều động các máy bay chuyên dụng để vận chuyển lực lượng đặc nhiệm, binh sĩ cùng trang thiết bị quân sự tới khu vực Caribe. Động thái này cho thấy Washington đang gia tăng mức độ hiện diện quân sự và khả năng triển khai nhanh tại khu vực, trong bối cảnh Mỹ theo đuổi các mục tiêu an ninh và thực thi chính sách liên quan đến tình hình khu vực.

Tin liên quan: Mỹ tăng cường số lượng lớn thiết bị quân sự gần Venezuela

Mỹ gia tăng mức độ hiện diện quân sự và khả năng triển khai nhanh tại khu vực Caribe. Ảnh: Military Times.

Các nguồn tin cho biết ít nhất 10 máy bay cánh nghiêng CV-22 Osprey, loại thường được sử dụng để vận chuyển lực lượng đặc nhiệm, đã được điều động từ Căn cứ Không quân Cannon ở bang New Mexico tới Caribe. Ngoài ra, các máy bay vận tải quân sự C-17 xuất phát từ các căn cứ Fort Stewart và Fort Campbell cũng đã tới Puerto Rico.

Song song với các hoạt động trên, Mỹ đã triển khai một phi đội gồm khoảng 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tới Sân bay Jose Aponte de la Torre tại Puerto Rico. Việc triển khai F-35 diễn ra trong bối cảnh Mỹ tái kích hoạt Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads tại Ceiba, Puerto Rico - một cơ sở quân sự từng bị đóng cửa nhiều năm. Các đơn vị Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ cũng đã được điều động tới căn cứ này và tiến hành một loạt cuộc tập trận trong những tuần gần đây.

Phản ứng trước động thái của Washington, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích gay gắt việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự sát biên giới Venezuela, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ có ý đồ thay đổi chế độ và tìm cách kiểm soát lãnh thổ cũng như tài nguyên khoáng sản của nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: CNN.

Ngày 24/12, Mỹ đã thông báo với Liên Hợp Quốc rằng Washington sẽ áp đặt và thực thi các lệnh trừng phạt “ở mức tối đa” nhằm tước bỏ nguồn lực tài chính của chính quyền ông Maduro. Tuy nhiên, các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã lên án biện pháp phong tỏa này, cho rằng việc sử dụng vũ lực theo cách đó được thừa nhận rộng rãi là “một hành vi xâm lược vũ trang trái pháp luật”.

Thanh Giang

Nguồn: New York Post, Reuters.