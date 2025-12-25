Bầu cử Thái Lan: Quyền thủ tướng Anutin chính thức tranh cử

Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức được đảng Bhumjaithai tiến cử làm ứng viên cho vị trí người đứng đầu chính phủ tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 8/2 tới. Quyết định này được coi là bước đi then chốt, diễn ra đúng lúc làn sóng dân tộc chủ nghĩa dâng cao bởi căng thẳng biên giới với Campuchia - một biến số có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện bầu cử.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Reuters

Trở lại đường đua, ông Anutin khẳng định trước hàng trăm đảng viên và người ủng hộ rằng Bhumjaithai đã “sẵn sàng phục hồi quyền lực”, nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này là “cuộc sát hạch chính trị quan trọng nhất” kể từ khi đảng bảo thủ này ra đời năm 2008. Ông Anutin tuyên bố “Chúng tôi chắc chắn và đã sẵn sàng bước vào cuộc đua, để phục vụ Thái Lan và người dân.”

Nếu chiến thắng, bộ khung chính phủ đương nhiệm sẽ được bảo toàn, gồm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow, và Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun. Đây được xem là cam kết ổn định chính trị nhằm trấn an thị trường và giới đầu tư trong nước.

Căng thẳng với Campuchia – vốn bùng phát trở lại dưới nhiệm kỳ của ông Anutin đang tiếp thêm sức mạnh cho chủ nghĩa dân tộc, giúp ông thu hút sự ủng hộ từ các nhóm cử tri bảo thủ. Nhưng giới phân tích cảnh báo lá phiếu ngày 8/2 khó tạo ra đa số tuyệt đối, mở ra khả năng Thái Lan phải quay lại vòng xoáy đàm phán liên minh.

Ông Yodchanan Wongsawat - ứng viên thủ tướng của đảng Pheu Thai. Ảnh: Nation

Ở phía đối trọng, ông Yodchanan Wongsawat – ứng viên thủ tướng của đảng Pheu Thai tỏ ý sẵn sàng cân nhắc thành lập chính phủ liên minh, cho thấy cánh cửa thỏa hiệp vẫn rộng mở nếu không phe nào chiếm thế áp đảo.

Khảo sát toàn quốc mới nhất của Viện Phát triển Quốc gia đặt Bhumjaithai ở vị trí thứ tư với 9,92% tỷ lệ ủng hộ, trong khi 32,36% cử tri còn do dự - một “khoảng trống quyết định” đủ để xoay bàn cờ chính trị trong vài tuần cuối.

Vân Bình

Nguồn: Reuters