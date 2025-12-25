Xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng - tham vọng quay lại vị thế cường quốc không gian của Nga

Nga vừa công bố kế hoạch xây dựng nhà máy phát điện hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2036, động thái được xem như lời khẳng định tham vọng quay trở lại vị thế cường quốc không gian.

Nga công bố kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2036. Ảnh: RT

Theo thông báo từ Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), một hợp đồng dài hạn đã được ký kết với NPO Lavochkin – đơn vị chủ lực trong các sứ mệnh không gian sâu để triển khai tổng thể dự án trong vòng hơn một thập niên tới.

Nhà máy này được định hướng trở thành nguồn năng lượng trọng yếu cho xe tự hành, đài quan sát, cùng cơ sở hạ tầng của Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ILRS) - chương trình do Trung Quốc dẫn dắt, với Nga là đối tác chủ chốt. Đây được coi là mắt xích nền tảng cho mục tiêu thiết lập một cơ sở khoa học hoạt động liên tục trên bề mặt Mặt Trăng, chuyển đổi từ mô hình thám hiểm theo từng nhiệm vụ riêng lẻ sang chiến lược dài hơi mang tính định cư công nghệ.

Đáng chú ý, dự án còn có sự tham gia của Rosatom và Viện Kurchatov, hai trụ cột của ngành hạt nhân Nga. Các bước triển khai bao gồm chế tạo tàu vũ trụ, thử nghiệm dưới mặt đất, bay thử nghiệm và xây dựng hệ thống hạ tầng hỗ trợ trực tiếp trên Mặt Trăng.

Thông báo này được đưa ra sau chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow hồi tháng 5, nơi hai bên ký thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân phục vụ căn cứ nghiên cứu dài hạn của Trung Quốc dự kiến vận hành từ giữa những năm 2030. Nga đảm nhận vai trò cung cấp công nghệ năng lượng hạt nhân và hệ thống điều hướng không gian sâu, yếu tố then chốt giúp dự án tiến triển.

Trung Quốc và Nga ký thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân phục vụ căn cứ nghiên cứu dài hạn của Trung Quốc. Ảnh: RT

Tuyên bố của Moscow được đưa ra đúng lúc cuộc đua không gian trở lại tâm điểm. Phía Mỹ đang thúc đẩy chương trình Artemis với mục tiêu đưa phi hành gia tái đổ bộ Mặt Trăng, thiết lập hiện diện tại cực Nam và xây dựng Lunar Gateway - trạm tiếp vận trên quỹ đạo Mặt Trăng.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch của Nga - Trung được xem như lời đáp trả chiến lược, đồng thời phát đi thông điệp rằng giai đoạn mới của cuộc đua không gian không chỉ là “ai chạm tới trước” mà là “ai có thể ở lại lâu nhất và tạo ra nền tảng công nghệ bền vững”. Đây được cho là bước ngoặt có thể định hình trật tự mới trong tham vọng chinh phục không gian của thế kỷ 21.

Vân Bình

Nguồn: RT